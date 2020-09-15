Госдума приняла заявление о защите ООН от политики Запада

Госдума приняла заявление по случаю 75-й годовщины создания ООН, выступив в поддержку координирующей роли организации. Депутаты раскритиковали попытки ее переформатирования.

Депутаты Госдумы в заявлении отмечают, что политика США и ряда других стран Запада в отношении ООН идет вразрез с принципом международного сотрудничества. Такие государства, согласно тексту, "стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов". При этом "реформаторы" прикрываются якобы благородными лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН.

Госдума, согласно документу, считает неприемлемым доминирование представителей западных стран на ведущих постах в секретариате ООН.

В заявлении также содержится критика заявления Вашингтона на тему выхода из ВОЗ. Раскритикованы и попытки возложить на данную организацию и Китай вину за распространение COVID-19. В Госдуме считают их контрпродуктивными и беспочвенными. При этом депутаты одобряют усиление координирующей роли ООН, в том числе в борьбе с коронавирусом.

Российские парламентарии призывают твердо выступать за поиск консенсуса в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международной безопасности.

Заявление Госдумы направлено на пресечение попыток западных стран расшатать роль ООН в мировой политике, сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,.

- Эта организация за десятилетия доказала свою беспристрастность, и то, что она является системообразующей и координирующей организацией в международных делах, - подчеркнул он. По словам политика, ООН доказала свою безальтернативность в решении конфликтов в разных уголках мира.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее затронул эту же тему, открывая осеннюю сессию палаты. По его словам, нельзя позволить "ослаблять роль Организации Объединенных Наций как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире".

- Попытки Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведут к подрыву международного права и новым вызовам, - подчеркнул Володин.