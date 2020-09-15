Госдума приняла заявление о защите ООН от политики Запада

Новости

Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений 14:06
Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому 14:02
Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран 13:48
Сафронова оставили под стражей до 7 декабря 13:39
Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани 13:35
Экологи попросили не кормить летучих мышей 13:25
Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста 13:24
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ 13:17
В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей 13:15
В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 14:19
Рубрика: Власть

Госдума приняла заявление о защите ООН от политики Запада

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла заявление по случаю 75-й годовщины создания ООН, выступив в поддержку координирующей роли организации. Депутаты раскритиковали попытки ее переформатирования.

Депутаты Госдумы в заявлении отмечают, что политика США и ряда других стран Запада в отношении ООН идет вразрез с принципом международного сотрудничества. Такие государства, согласно тексту, "стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов". При этом "реформаторы" прикрываются якобы благородными лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Госдума, согласно документу, считает неприемлемым доминирование представителей западных стран на ведущих постах в секретариате ООН.

В заявлении также содержится критика заявления Вашингтона на тему выхода из ВОЗ. Раскритикованы и попытки возложить на данную организацию и Китай вину за распространение COVID-19. В Госдуме считают их контрпродуктивными и беспочвенными. При этом депутаты одобряют усиление координирующей роли ООН, в том числе в борьбе с коронавирусом.

Российские парламентарии призывают твердо выступать за поиск консенсуса в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международной безопасности.

Заявление Госдумы направлено на пресечение попыток западных стран расшатать роль ООН в мировой политике, сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,.

- Эта организация за десятилетия доказала свою беспристрастность, и то, что она является системообразующей и координирующей организацией в международных делах, - подчеркнул он. По словам политика, ООН доказала свою безальтернативность в решении конфликтов в разных уголках мира.

Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее затронул эту же тему, открывая осеннюю сессию палаты. По его словам, нельзя позволить "ослаблять роль Организации Объединенных Наций как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире".

- Попытки Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведут к подрыву международного права и новым вызовам, - подчеркнул Володин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации ООН

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток