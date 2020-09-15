График для ссор: как сохранить семью во время пандемии

Самоизоляция во время пандемии обеспечила работой практикующих психологов, так как проведенные на карантине месяцы выявили массу проблем в семейных отношениях. Чтобы избежать развода, врачи советуют подойти к решению накопившихся проблем с креативом.

"Попробуйте организовать себе и мужу временную передышку друг от друга: отправьте его на встречу с друзьями или сами договоритесь увидеться с подругами. Сходите в салон красоты, пройдитесь по магазинам или прогуляйтесь в парке", - считает психолог Павел Раков.

Еще он советует организовать в квартире "уголок одиночества", чтобы там "отключаться от внешнего мира". Другой способ установить график для ссор, например, 18:00 в среду, зато отдыхать следует вместе за просмотром кинофильма или семейным ужином.

Другой эксперт kp.ru - Павел Домрачев - полагает, что в семье не нужно игнорировать просьбы друг друга, а лучше постарайтесь их услышать и выполнить. Кроме того, следует более доверять друг другу и вместе бороться с трудностями.