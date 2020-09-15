Гурьянов вывел "Даллас" в финал Кубка Стэнли

"Даллас" впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли. К этому приложил руку и российский форвард клуба из Техаса Александр Гурьянов, забивший победную шайбу в ворота "Вегаса" в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф НХЛ (3:2). Техасцы выиграли серию со счетом 4:1.

Гурьянов прервал личную безголевую серию, растянувшуюся на семь матчей. Он также отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи. Голкипер Антон Худобин совершил 34 сейва и был признан второй звездой. Но уже в раздевалке "Далласа" ему вручили переходящий приз лучшему игроку. Реакция была эмоциональной: "Мы не едем домой!" - прокричал Антон.

В 2000 году "Даллас", который завоевал трофей в сезоне 1998/99, уступил "Нью-Джерси" (2:4). На этот раз за Кубок Стэнли Гурьянов, Худобин и компания поспорят с победителем серии между "Тампой" и "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1).