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Текст:   Марина Трубилина 
12:36 15.09.2020

Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение о завершении строительства четырех домов обманутых дольщиков принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

Фото: iStock
В России предложили усилить защиту прав дольщиков при расторжении договора

Решено завершать строительство домов в двух регионах. Будут достроены дом "Десяткино" во Всеволожском районе Ленинградской области, а также три дома жилого комплекса "Молодежный" в Казани.

"Это важное решение, которое позволит решить проблему более 760 пострадавших граждан. Проблема дольщиков - одна из самых острых в нашей работе, Фонд в ежедневном режиме прорабатывает новые объекты, и мы проводим Наблюдательные советы каждую неделю", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, под председательством которого прошло заседание.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно найти в карточках объектов на сайте Фонда защиты прав дольщиков.

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