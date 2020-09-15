Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры

Решение о завершении строительства четырех домов обманутых дольщиков принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

Решено завершать строительство домов в двух регионах. Будут достроены дом "Десяткино" во Всеволожском районе Ленинградской области, а также три дома жилого комплекса "Молодежный" в Казани.

"Это важное решение, которое позволит решить проблему более 760 пострадавших граждан. Проблема дольщиков - одна из самых острых в нашей работе, Фонд в ежедневном режиме прорабатывает новые объекты, и мы проводим Наблюдательные советы каждую неделю", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, под председательством которого прошло заседание.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно найти в карточках объектов на сайте Фонда защиты прав дольщиков.