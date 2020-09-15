Закон Республики Ингушетия от 15 сентября 2020 года № 31-рз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2021 год"

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 15 сентября 2020 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия в размере 8 846 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов







