15 сентября открылась очередная осенняя сессия Госдумы.

Главным событием этой сессии, конечно же, должно стать принятие федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Основная задача, стоящая перед нами при рассмотрении проекта бюджета, - защита неприкосновенности социальных гарантий в условиях ограниченности бюджетных доходов. Мы исходим из того, что все обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме, несмотря ни на какие экономические трудности. Также мы предполагаем направить существенные денежные средства на развитие первичного звена здравоохранения.

Помимо этого, в осеннюю сессию нам предстоит принять около ста законов в развитие тех конституционных изменений, которые были поддержаны большинством граждан нашей страны на общероссийском голосовании.

Одновременно мы намерены завершить работу над законопроектом об изменении Трудового кодекса в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Отмечу, что летом мы детально обсуждали этот законопроект с представителями правительства, профсоюзов и объединений работодателей и в ближайшее время планируем подготовить к нему поправки с учетом предложений и замечаний сторон социального партнерства и регионов. Также летом "Единая Россия" организовала широкое обсуждение некоторых других актуальных социальных вопросов.

Например, 3 августа партия провела совещание о защите минимального гарантированного дохода граждан от списания за долги. По итогам дискуссии было решено в кратчайшие сроки принять законопроект, направленный на то, чтобы люди не оставались без средств к существованию даже в тяжелой жизненной ситуации.

10 августа состоялось совещание по вопросам совершенствования оплаты труда бюджетников. В центре обсуждения был законопроект правительства об установлении на федеральном уровне единых требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Предложения по его доработке, высказанные в ходе совещания, обязательно будут зафиксированы в развернутом постановлении Госдумы при принятии законопроекта в первом чтении и учтены при его подготовке ко второму чтению.

17 августа прошла дискуссия по вопросам лекарственного обеспечения граждан. Напомню, что еще в прошлом году нами был разработан законопроект, регулирующий продажи лекарств в России и деятельность аптечных сетей. Мы обсудили данный документ на совещании и сейчас готовимся к его рассмотрению в Госдуме. Также мы планируем внести в законодательство поправки, связанные с дистанционной торговлей лекарственными препаратами.

Еще одна важная тема - газификация регионов и финансирование мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Все это мы обсуждали на совещании 24 августа. Было предложено создать специальный партийный проект по повышению доступности газа для населения. В настоящий момент формируется рабочая группа по этому вопросу.

Наконец, 31 августа мы обсуждали совершенствование законодательства в сфере занятости населения. В частности, речь шла о создании единой службы занятости и о максимальном переводе ее взаимодействия с гражданами в онлайн-формат. Соответствующие законопроекты разрабатываются и в скором времени будут рассмотрены Госдумой. Кроме того, была высказана идея воссоздать систему страхования занятости. По нашему мнению, такая система будет выгодна и руководителям организаций, и их работникам. Осенью мы планируем подробно обсудить эту идею с профсоюзами и объединениями работодателей.