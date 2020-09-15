Нейрофизиологи описали причины искажения восприятия времени

Нейроны головного мозга с возрастом изнашиваются и поэтому искажают восприятие человеком времени. К такому выводу пришли японские ученые.

Результаты исследования нейрофизиологов Хаяши и Иври из Национального института здоровья опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

С годами кажется, что время летит быстрее, и это не субъективное ощущение. Дело в том, что нейроны надкраевой извилины теменной доли головного мозга, отвечающие за "отсчет времени", с возрастом устают и отстают от темпа работы других нейронов. Это помогло выяснить измерение активности мозга участников эксперимента, проведенного исследователями.

Им сделали МРТ во время выполнения заданий по сравнению временных интервалов. Сначала им 30 раз подряд показывали так называемый "адаптер" - серый кружок в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. После этого им показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с "адаптером".

Если продолжительность "адаптера" была большой, участники эксперимента недооценивали время, если короткой, наоборот, переоценивали. МРТ показало, что при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в мозгу снижалась, и человек ошибался с оценкой времени.