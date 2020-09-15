Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб и перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает El Chiringuito TV, нападающий сборной Франции не хочет больше выступать за "ПСЖ", а хотел бы уйти в мадридский "Реал". Сообщается, что 21-летний футболист уже сообщил руководству парижан о том, что после окончания нынешнего сезона он покинет команду.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает только летом 2022 года. В 2018-м парижане выкупили права на игрока у "Монако" за 145 млн евро.