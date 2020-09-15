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Рубрика: Спорт

Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал"

Текст: Максим Домчев
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб и перейти в мадридский "Реал".

Фото: youtube.com
Не футбол, а бокс: матч "ПСЖ" - "Марсель" запомнился удалениями и дракой

Как сообщает El Chiringuito TV, нападающий сборной Франции не хочет больше выступать за "ПСЖ", а хотел бы уйти в мадридский "Реал". Сообщается, что 21-летний футболист уже сообщил руководству парижан о том, что после окончания нынешнего сезона он покинет команду.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает только летом 2022 года. В 2018-м парижане выкупили права на игрока у "Монако" за 145 млн евро.

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