Южная Осетия открыла границу с Россией

"Согласно Постановлению Правительства РЮО № 69 от 31 августа 2020 года 14 сентября 2020 года в 23 часа 59 минут возобновляется пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в правительственном сообщении. Этот пограничный переход расположен на Транскавказской магистрали и с российской стороны он носит название "Нижний Зарамаг".

Южноосетинские власти также отмечают, что с 15 сентября отменяется действие большинства ограничительных мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Республики Южная Осетия. В частности, прибывающие в республику теперь освобождаются от обязательного двухнедельного карантина.

В свете открытия госграницы в республике будут усилены профилактические противоэпидемические мероприятия. Как уточнила председатель Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Марина Кочиева, "властями разработаны соответствующие рекомендации для учреждений и правила поведения для граждан в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции".