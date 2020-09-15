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15.09.2020 20:22
Рубрика: Спорт

Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем"

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Бывший защитник "Зенита" Бранислав Иванович продолжит свою карьеру в Английской Премьер-лиге. Он подписал контракт с клубом "Вест Бромвич".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал"

Как сообщается на сайте клуба, договор с 36-летним сербским защитником подписан на один сезон. Иванович перешел в "Вест Бромвич" на правах свободного агента. Летом нынешнего года у него истек контракт с "Зенитом", в составе которого он дважды становился чемпионом России.

Новичок будет выступать под 20-м номером.

"Премьер-лига - сильнейший чемпионат в мире. Мне нужно бросить вызов себе, и я к нему готов. Счастлив вернуться в АПЛ и надеюсь, что достигну здесь успеха. Я полон амбиций и хочу многое доказать", - заявил Иванович.

"Вест Бромвич" по итогам минувшего сезона вернулся в высший дивизион английского футбола. Иванович ранее выступал в АПЛ за лондонский "Челси".

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