Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем"

Бывший защитник "Зенита" Бранислав Иванович продолжит свою карьеру в Английской Премьер-лиге. Он подписал контракт с клубом "Вест Бромвич".

Как сообщается на сайте клуба, договор с 36-летним сербским защитником подписан на один сезон. Иванович перешел в "Вест Бромвич" на правах свободного агента. Летом нынешнего года у него истек контракт с "Зенитом", в составе которого он дважды становился чемпионом России.

Новичок будет выступать под 20-м номером.

"Премьер-лига - сильнейший чемпионат в мире. Мне нужно бросить вызов себе, и я к нему готов. Счастлив вернуться в АПЛ и надеюсь, что достигну здесь успеха. Я полон амбиций и хочу многое доказать", - заявил Иванович.

"Вест Бромвич" по итогам минувшего сезона вернулся в высший дивизион английского футбола. Иванович ранее выступал в АПЛ за лондонский "Челси".