Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений. В церемонии, прошедшей в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, приняли участие израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни.

Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что это соглашение поможет остановить арабо-израильский конфликт и станет отправной точкой для мира с другими арабским странами региона.

"Сегодня - поворотный момент в истории. Он возвещает о новой эре мира. Этот мир будет расширяться и включит в себя другие арабские государства, а в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту", - цитирует премьер-министра Израиля ТАСС.

Отмечается, что одним из пунктов договоренностей стало согласие Израиля на приостановку распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. "Давайте в этот день ощутим пульс истории", - заявил Нетаньяху.

Абдель Латиф аз-Заяни, руководитель МИД Бахрейна, в свою очередь, отметил, что после подписания документа все стороны в вопросах урегулирования палестино-израильского конфликта должны исходить из принципа сосуществования двух государств.

"Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран. Только всеобъемлющее и устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта, двух государств, будет основой для такого мира", - заявил он.

Президент США, претендующий на Нобелевскую премию мира, также сделал акцент на "историческом значении" соглашения. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разобщенности и конфликтов мы фиксируем рассвет нового Ближнего Востока. Благодаря огромному мужеству лидеров этих трех стран мы делаем большой шаг к будущему, в котором люди всех вероисповеданий и национальностей живут вместе в мире и процветании", - заявил Дональд Трамп.