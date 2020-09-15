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15.09.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Препаратное решение

Правительство сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании
Текст: Елена Манукиян, Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Правительство сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания аптечной продукции. 15 сентября вступили в силу сразу два постановления кабмина.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Один документ касается лекарств, которые не вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поскольку на них цены уже ограничены. Другой - медицинских изделий (к ним относятся медицинские маски, перчатки и другая аналогичная аптечная продукция). Таким образом, в экстренных ситуациях регулируемыми будут цены на весь товар, который продается в аптеках. Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок должны устанавливаться для каждого региона России.

Фото: iStock
Отменить госрегистрацию лекарства Минздрав сможет в трехдневный срок

Механизм ограничений, как прописано в документах, будет включаться в следующих случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Предполагается, что при возникновении таких обстоятельств регионы будут направлять в Росздравнадзор заявки с обоснованием своих предложений.

Ведомство будет обязано в максимально короткий срок рассмотреть их и направить в минздрав. Далее министерство в трехдневный срок сформирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые могут ограничиваться цены, и представляет их в правительство.

В случае подорожания аптечной продукции более чем на 30 процентов перед принятием решения об ограничении цен на товар Росздравнадзором должен быть проведен их мониторинг, на который отводится тридцать дней.

Чаще всего резкий рост цен характерен для самых дешевых препаратов, отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. По ее словам, одна лекарственная субстанция может являться частью препаратов с разным торговым наименованием и с разной ценой, но зачастую резкое увеличение стоимости характерно для недорогих препаратов.

По мнению Лилии Титовой, для принятия решения по тому или иному торговому наименованию регионам необходимо будет изучить всю группу препаратов, содержащих данную лекарственную субстанцию.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Цены на лекарства

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