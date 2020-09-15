Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Один документ касается лекарств, которые не вошли в перечень ЖНВЛП (поскольку на них цены уже ограничены), а другой - медизделий (к ним относятся медицинские маски, перчатки и другая аналогичная аптечная продукция). Таким образом, в экстренных ситуациях регулируемыми будут цены на весь товар, который продается в аптеках. Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок должны устанавливаться для каждого региона России.

Механизм ограничений, как прописано в документах, будет включаться в следующих случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Предполагается, что при возникновении таких обстоятельств власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство будет обязано в максимально короткий срок рассмотреть их и направить в Минздрав. Далее, ведомство в трехдневный срок формирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые могут ограничиваться цены, и представляет их в правительство.

В случае подорожания аптечной продукции более чем на 30% перед принятием решения об ограничении цен на товар Росздравнадзором должен быть проведен их мониторинг, на который отводится 30 дней.

Чаще всего резкий рост цен характерен для самых дешевых препаратов, отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

"Одна лекарственная субстанция может являться частью препаратов с разным торговым наименованием, и с разной ценой. Чаще всего в цене резко растут самые дешевые препараты", - говорит она.

По словам Лилии Титовой, для принятия решения по тому или иному торговому наименованию, регионам необходимо будет изучить всю группу препаратов, содержащих данную лекарственную субстанцию.