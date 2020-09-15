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15.09.2020 00:30
Рубрика: Экономика

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Текст: Елена Манукиян, Светлана Ментюкова
Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции. 15 сентября вступили в силу сразу два постановления правительства.

Один документ касается лекарств, которые не вошли в перечень ЖНВЛП (поскольку на них цены уже ограничены), а другой - медизделий (к ним относятся медицинские маски, перчатки и другая аналогичная аптечная продукция). Таким образом, в экстренных ситуациях регулируемыми будут цены на весь товар, который продается в аптеках. Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок должны устанавливаться для каждого региона России.

Фото: iStock
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Механизм ограничений, как прописано в документах, будет включаться в следующих случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Предполагается, что при возникновении таких обстоятельств власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство будет обязано в максимально короткий срок рассмотреть их и направить в Минздрав. Далее, ведомство в трехдневный срок формирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые могут ограничиваться цены, и представляет их в правительство.

В случае подорожания аптечной продукции более чем на 30% перед принятием решения об ограничении цен на товар Росздравнадзором должен быть проведен их мониторинг, на который отводится 30 дней.

Чаще всего резкий рост цен характерен для самых дешевых препаратов, отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

"Одна лекарственная субстанция может являться частью препаратов с разным торговым наименованием, и с разной ценой. Чаще всего в цене резко растут самые дешевые препараты", - говорит она.

По словам Лилии Титовой, для принятия решения по тому или иному торговому наименованию, регионам необходимо будет изучить всю группу препаратов, содержащих данную лекарственную субстанцию.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика Товары и цены Правительство Цены на лекарства

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