Как экономики регионов пережили пандемию

Экономическое положение регионов в первые шесть месяцев неотделимо от пандемии коронавируса - она и связанные с ней ограничения прошлись катком практически по всем важным показателям. Естественно, просели и реальные доходы населения. Скорее всего, к концу года негативную динамику по доходам удастся как минимум остановить - в этом могут помочь нацпроекты и наращивание государственных расходов.

В первой половине года реальные доходы граждан в среднем по стране просели на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленных Росстатом основных показателях социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года.

Пандемия и ограничения без выплат от государства и программ поддержки зарплат, а также индексации пенсий и увеличения пособий привели бы сами по себе к куда большему снижению доходов, уверен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, они позволили "отбить" снижение зарплат в частном секторе и доходов от финансовых инструментов и предпринимательства. Относительно низкая инфляция также способствовала стабильности доходов.

Сильнее всего в первом полугодии реальные доходы снизились в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах - на 5,4% и на 4,2% соответственно, следует из данных Росстата. Меньше всего уровень реальных доходов упал в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах - 0,8% и 1,1%. По данным Росстата заметно, что регионы с высокой долей занятости в бюджетном секторе либо получателей пенсий и пособий и низкими зарплатами в частном секторе коронакризис затронул мало, говорит Табах. Так, пенсии и пособия выросли, а субсидии и спецкредиты примерно в 2-3 МРОТ на человека или же пособия по безработице в один МРОТ смогли компенсировать падение доходов почти полностью, указывает аналитик.

Поэтому назвать регионы, где был зафиксирован рост реальных доходов населения, оазисами благополучия достаточно сложно, подчеркивает управляющий директор группы рейтингов органов власти рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Cреди тех, кто показал прирост к уровню 2019 года, - Тыва, Хакасия и Мордовия, чей уровень экономического развития достаточно низкий, отмечает он. Показатели же экономически успешной столичной агломерации и нефтяных провинций с высокими зарплатами оказались отрицательными (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа), говорит Пискунов.

Снижение реальных доходов во II полугодии заметно уменьшится

При этом на II полугодие аналитики смотрят с гораздо большим оптимизмом. Падение реальных доходов год к году во II полугодии сохранится, но оно будет существенно меньшим, чем в I полугодии, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Это произойдет благодаря полному снятию или существенному ослаблению карантинных ограничений в регионах, а также приспособлению бизнеса к новым условиям, указывает он. По итогам 2020 года он прогнозирует снижение реальных доходов в среднем по России на 3%.