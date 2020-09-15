Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об изменениях в календаре соревнований предстоящего сезона.

Как сообщили в пресс-службе союза, Исполнительный комитет IBU внес коррективы в календарь соревнований приближающегося сезона-2020/21 с целью защитить здоровье спортсменов и всех лиц, задействованных в их проведении.

На данный момент планируется сохранить этапы Кубка мира в полном объеме, включая чемпионат мира в Поклюке (9-21 февраля 2021 г.). Другое дело, что окончательное решение по вопросу проведения этапов Кубка мира в ноябре-декабре 2020 г. может быть пересмотрено на заседании Исполкома IBU 26-27 сентября. Не исключено, что этапы перенесут на начало 2021 года.

Исполком оставил без изменений даты проведения чемпионата мира среди юниоров, который пройдет с 24 февраля по 7 марта в австрийском Обертиллиахе. При этом было решено отказаться от проведения в сезоне-2020/21 юниорского Кубка IBU и Открытого чемпионата Европы среди юниоров.

Было решено отменить этапы Кубка IBU в ноябре и декабре - старт этих соревнований перенесен на январь 2021 г. А вот даты и место проведения Открытого чемпионата Европы - 24-31 января, Душники-Здруй, Польша - остались без изменений.