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15.09.2020 18:29
Рубрика: Общество

Утечек. net

Как изменится олимпиада школьников, победители которой поступают без экзаменов в любой вуз
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Новый законопроект, подготовленный министерством посвещения, может серьезно изменить судьбу Всероссийской олимпиады школьников (ВcОШ). Ежегодно в ней участвуют более 6 миллионов ребят, а победители и призеры получают суперльготы при поступлении в вуз. Так, их принимают без экзаменов на любую специальность, где предмет олимпиады - профильный.
Всероссийская олимпиада школьников становится для талантливых ребят хорошим стартом в будущее. Фото: Олеся Курпяева Всероссийская олимпиада школьников становится для талантливых ребят хорошим стартом в будущее. Фото: Олеся Курпяева
Всероссийская олимпиада школьников становится для талантливых ребят хорошим стартом в будущее. Фото: Олеся Курпяева

Почему теперь в финале этого соревнования будут такие же меры безопасности, как на ЕГЭ? Почему отвечать за задания, передавать их в регионы и проводить всероссийский этап будет Рособрнадзор, а список предметов олимпиады предлагается утверждать каждый год? Эти нововведения прокомментировал "РГ" заместитель председателя оргкомитета этапов Всероссийской олимпиады школьников в Москве, научный руководитель Московского центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Зачем понадобились такие серьезные изменения в организации олимпиады?

Иван Ященко: Российским школьным олимпиадам - почти 90 лет. Они зарождались как движение энтузиастов, неравнодушных ученых и педагогов. Все началось с математических олимпиад в Ленинградском университете в 1934 году и в Московском университете - в 1935-м. Потом уже появились всесоюзные, всероссийские интеллектуальные соревнования. И всегда главным их принципом оставалась научная честность. Сегодня олимпиада добралась до самых удаленных уголков страны. И это очень здорово.

Но есть нюанс. После того как призеры и победители стали поступать в любой российский вуз без экзаменов, ставки в этом соревновании взлетели до небес.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Что показали первые дни учебного года в школах

Отсюда высокие риски?

Иван Ященко: После того как Сергей Кравцов, возглавлявший Рособрнадзор с 2013 года, навел порядок на ЕГЭ, многие нечестные люди стали активно переключаться на олимпиады. Мы стали ловить студентов, которые пришли решать задания "за того парня", в том числе с поддельными паспортами. Еще одна проблема - утечки. Они уже исключены на ЕГЭ, а несколько лет подряд мы наблюдали ситуацию, как федеральные задания для регионального этапа ВcОШ утекали в интернет. И команде предыдущего министра приходилось их срочно заменять. Я уж не говорю про ситуации, когда в некоторых регионах были аномально высокие результаты регионального этапа, которые потом не подтверждались на заключительном. Прямо как на ЕГЭ в первые годы. Все это серьезно.

Поэтому инициативу министерства просвещения - передать контроль над проведением олимпиады Рособрнадзору - можно только поддержать. Ведь есть отработанная система передачи заданий, видеонаблюдения, сканирования работ.

Как работает система безопасности Рособрнадзора?

Иван Ященко: Это около тысячи пунктов на базе школ в регионах, оборудованных видеонаблюдением, принтерами для распечатки заданий, сканерами, металлоискателями, защищенными каналами передачи из федерального центра. Все технологически и организационно отлажено. Система действительно эффективно обеспечивает передачу заданий и проверку работ без утечек. Позволяет ловить нарушителей с мобильниками. Но все это простаивает в середине года, когда нет ЕГЭ.

В Москве мы уже давно используем именно "егэшную" инфраструктуру для проведения олимпиад. Я уверен, что эта мера - своевременная и повысит их защищенность от атак, сделает более прозрачными. Повысит доверие. Ну и, конечно, сильно сэкономит ресурсы - ведь ничего заново создавать и придумывать не нужно.

Но ведь олимпиада - не ЕГЭ, у нее свои традиции. Как их сохранить?

Иван Ященко: Я уверен, что организаторы сделают все правильно и не выплеснут ребенка вместе с водой.

Система действительно эффективно обеспечивает передачу заданий  и проверку работ без утечек

Вокруг каждой предметной области уже давно сформировано сообщество профессионалов, которые живут этим делом, разрабатывают задания. Это профессионалы экстра-класса, творческие люди. И очень важно их не потерять. Наши олимпиады по математике, физике, информатике, химии и другим предметам имеют высокий авторитет на международной арене именно потому, что на них предлагаются уникальные задания. Это копилка не только российского, но и мирового методического опыта, который оттачивался десятилетиями.

Было немало случаев, когда яркие задания приходилось срочно менять в последний момент на что-то сделанное наспех. Просто потому, что хорошие задания утекли в Сеть. Уверен, что коллеги из Рособрнадзора получат максимальную поддержку профессионального сообщества и сохранят преемственность олимпиадных традиций. Составлять задания по-прежнему должны яркие творческие люди. Всероссийская олимпиада не должна превратиться в аналог ЕГЭ . Я занимаюсь разработкой заданий и для того и для другого и на своей собственной шкуре понимаю принципиальную разницу.

Справка "РГ"

Какие льготы получают победители и призеры

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Участвуют школьники 4-11-х классов.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут: поступить без экзаменов в любой российский вуз на любое направление подготовки, для которого предмет олимпиады является профильным; засчитать 100 баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады при поступлении на непрофильные направления.

Диплом олимпиады действует в течение четырех лет, следующих за годом получения диплома. За звание победителя заключительного этапа школьники, представлявшие Москву, могут получить 500 000 рублей; за звание призера - 300 000 рублей.

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