Как мошенники используют персональные данные малоимущих

Мать-одиночка и пенсионерка рассказали "РГ", как лишились господдержки из-за того, что их персональными данными воспользовались другие люди. Рано утром к москвичке Маржанат, которая сидела дома с годовалым ребенком и должна была вот-вот родить второго, пришли с обыском. Ей сообщили, что она со­участница кражи 300 миллионов из бюджета. "Вам грозит до 25 лет лишения свободы!"

- У меня чуть сердце не остановилось: при чем тут я? Они переворошили весь дом, листали мои записные книжки, выдвигали ящики с одеждой. Ничего не нашли и забрали на допрос. Там только объяснили, что я подписывала документы каких-то фирм, - с ужасом вспоминает Маржанат.

Экспертиза показала: подписи - подделка. На суде женщина была не обвиняемой, а свидетелем. "Меня позвали опознать подсудимых, я видела их впервые". Лишь от "РГ" Маржанат узнала, что обнальщики зарегистрировали на ее имя аж 22 фирмы! В начале этого года екатеринбурженке Нине Васильевне перестали индексировать пенсию. Оказывается, она трудоустроилась продавцом-консультантом… в Москве.

- Я два года уже не работаю! В Пенсионном фонде говорят, дети могли это сделать. Им-то это зачем?! Две недели спать спокойно не могла, - сокрушается Нина Васильевна.

Небольшая пенсия уменьшилась на тысячу: "Я дочке помогаю выплачивать кредит, она одна осталась с пятерыми детьми. Внуков хоть в школу можно было собрать".

В региональном управлении ПФ и прокуратуре пенсионерке смогли лишь назвать фирму, где она якобы работает, - "Волна Центр". Это московское предприятие не нашли ни налоговики, ни мы. Нет ее по указанному адресу. Но владелец помещения наслышан. Люди ищут "Волну Центр", чтобы вернуть деньги. Клиент, например, заплатил 200 тысяч рублей за трубы: ни товара, ни денег! Основатель и директор конторы - один человек. Он же учредил и в прошлом управлял другой организацией, с которой взыскивают 330 тысяч рублей долгов по налогам и сборам по семи исполнительным производствам. Если госорганы не могут совладать с мошенником, то куда там пенсионерке!

Человек-катастрофа

- Уже полгода не получаю субсидию за коммунальные услуги, - восклицает уже знакомая вам Маржанат. - Я только накопила деньги на установку счетчика, сдала все документы, а мне говорят: вы несколько месяцев получаете доход от "Яндекса". Я работаю в продуктовом магазине, даже компьютером пользоваться не умею, у меня только телефон. В отделе субсидий сказали, что по такой же причине матпомощи лишились еще около двухсот человек. И только одному удалось доказать через суд, что он ничего не получает. Субсидия покрывала не менее восьми тысяч рублей коммунальных платежей матери-одиночки. Гражданско-правовой договор на оказание технических услуг (!) с Маржанат заключили через личный кабинет на сайте интернет-компании, кто-то приложил все копии документов женщины. Когда мы общались с героиней, "Яндекс" уже выплатил по этому договору 47 тысяч рублей и добросовестно заплатил налоги, страховые взносы. Из налоговой сведения пришли в другие госорганы, информация о повысившемся доходе женщины автоматом исключила ее, как и Нину Васильевну, из числа тех людей, которым помогает государство. На чем зарабатывал некто по документам Маржанат, мы так и не выяснили: "Яндекс" не ответил на запрос редакции. А эксперт предположил: на чужом контенте или на чем-то сомнительном.

Как ушли данные

Как и откуда утекли на сторону ее персональные данные, Нина Васильевна ума не приложит. Утверждает, что никому постороннему не давала. С Маржанат все проще:

- Когда с деньгами было совсем плохо, коллега предложила подзаработать: подписать какие-то бумаги. Для этого нужно было предоставить копию паспорта, СНИЛСа и ИНН. Я дважды подписала, но что, не знаю.

Мало кто верит, что женщину сгубила не корысть, а наивность. Но это, скорее, именно так: за ее плечами всего пять классов, она по-детски доверчива. Действующих фирм за ней теперь нет, их ликвидировала налоговая инспекция как недействующие. Но за "автограф" Маржанат все еще расплачивается: в этом году ей сократили и пособия по уходу за детьми. Полиция заявление о мошенничестве ей отдала, не найдя состава преступления, а в интернет-компании только развели руками. Чтобы вернуть уже потерянные средства субсидий и пособий, придется идти в суд, а для этого, считает президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров, необходимо собрать бумажные доказательства того, что она с компанией не сотрудничала и до сих пор не сотрудничает. Иной путь - выявить, кто использует ее персональные данные, по мнению эксперта, еще сложнее, если это в принципе возможно. Стремясь избавиться от действий мошенников, Маржанат сменила паспорт.

Доказать в суде, что вы не работаете и, следовательно, не получаете дохода, можно, но сложно

А вот история Нины Васильевны завершилась хорошо. И без суда. Но вовсе не потому, что корреспондент "РГ" стал ходоком по ее проблеме. Просто мошенническая схема не подразумевала оплаты страховых взносов за липовых работников: это было ненужным. Вернуть индексацию пенсии, рассказала руководитель отделения ПФР России поСвердловской области Татьяна Опалева, можно после проверки уплаты страховых взносов. Работодатель отчитывается об этом в налоговую раз в квартал. Если взносов не было, пенсионера признают неработающим. Ранее квартала изменить ситуацию не выйдет: в ежемесячных сведениях о застрахованных лицах отражается только одно -работает или не работает пенсионер. На удачу Нины Васильевны, "Волна Центр" не вносила за нее страховых взносов, и ей вернули пенсионную надбавку. Иначе отстаивать право на поддержку от государства пришлось бы в суде. Можно доказать в суде, что ты не работаешь, не получаешь доход, когда работодатель вносит за тебя все положенные налоги и выплаты? Можно, но очень сложно. Советуют писать исковое заявление с просьбой рассмотреть дело особого производства, указав правовые последствия: отмену пособия, субсидии…

Кстати

Что могут сделать, используя ваши персональные данные

Взять кредит в банке или микрофинансовой организации, открыть банковской счет и именной электронный кошелек;

Зарегистрировать предприятие, проводить сделки с имуществом;

Трудоустроиться, заключить гражданско-правовой договор, а также договоры с интернет-провайдером, оператором сотовой связи, страховой компанией и медучреждением, почтовой службой.

Как проверить, не использует ли кто-то ваши данные

Сделать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в территориальном отделении ПФР или через Единый портал госуслуг, где указаны сумма страховых взносов и организация-налогоплательщик. В учетной записи госуслуг также представлено, кому вы разрешили использовать данные среди государственных систем идентификации.

Обратиться в местное отделение ФНС, если видите операции с вашими данными, чтобы проверить налоговые отчисления. Посмотреть статус предприятия, его задолженности можно при помощи выписки из ЕГРН.

Заметив организацию, к которой вы не имеете отношения, а по документам и базам данных она есть, обратитесь в отдел ее кадров или к начальнику. Если это не дало результата, напишите заявление в районную прокуратуру.

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По оценкам российской компании InfoWatch, в прошлом году по отношению к предыдущему объем утечки персональных данных вырос на 40 процентов.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что количество жалоб по поводу незаконного оборота персональных данных за прошлый год увеличилось на 20 процентов, всего в ведомство поступило 43 тысячи таких обращений.

"Проблема связана с недостаточным законодательным регулированием, - считает глава ведомства. - К примеру, самый большой штраф за неправомерное использование данных - 75 тысяч рублей, что несоизмеримо с выгодой мошенников и ущербом, который получает гражданин.

Необходимо создать механизм, чтобы персональная информация, попадая в интернет, не становилась общедоступной и ее можно было удалить хотя бы через суд".