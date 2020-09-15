Поправки в Жилищный кодекс, которые должны ускорить предоставление квартир очередникам и привлечь к строительству жилья для них инвесторов, разработало и представило экспертам на обсуждение НП "ЖКХ Контроль".

Предлагается, в частности, ввести единое понятие "социального жилищного фонда", не подлежащего приватизации и предоставляемого жителям по договору найма по расценкам, установленным на уровне региона. При расчете этих расценок должна учитываться среднерыночная стоимость аренды жилья. При этом семьи смогут получать субсидию на наем жилья, если эта плата превышает определенную долю их доходов. При желании семья сможет на эти деньги самостоятельно арендовать более удобное для нее жилье, доплатив разницу в цене.

Также, по мнению разработчиков поправок, должна быть создана единая федеральная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. Сейчас, отмечают они, есть более 140 категорий россиян, которые могут претендовать на предоставление жилья по федеральным законам, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и считаться очередником.

Формирование социального жилищного фонда должно происходить, по мнению "ЖКХ Контроль", путем строительства, выкупа жилья, аренды помещений частных владельцев, передачи жилья, принадлежащего органам власти, в управление специализированным региональным институтам развития. Поскольку стоимость найма будет приближена к среднерыночной, окупаемость проектов строительства ускорится, а значит, повысится заинтересованность инвесторов в строительстве социального жилищного фонда.

2,3 миллиона семей нуждается в жилье

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным НП "ЖКХ Контроль", числилось более 2,3 млн семей. Большинство очередников ожидают жилье по 20 и более лет.