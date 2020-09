Какие устройства Apple покажет на презентации

15 сентября в 20:00 по московскому времени компания Apple проведет свою осеннюю презентацию. Как утверждает китайский портал ITHome, "яблочная" компания совершенно точно представит пару новых Apple Watch, iPad, а также сервис подписок Apple One. Насчет iPhone 12 мнения различных инсайдеров расходятся - кто-то говорит, что линейку покажут уже сегодня, а другие уверены, что самый желаемый "фруктовый" гаджет презентуют отдельно в октябре.

iPad Air 4 (iPad Air 2020)

C вероятностью 99,9% Apple покажет iPad Air, который получит дизайн, позаимствованный у Pro-модели, более мощный процессор. Сканер отпечатков пальцев переедет в кнопку включения - с большой долей вероятности можно утверждать, что "младший" iPad не получит систему сканирования лица - FaceID. Остальную начинку "позаимствуют" у Pro-версии устройства 2018 года. По цене стоит ориентироваться на 499 долларов (или евро), что по нынешнему курсу около 45 тысяч рублей.

Apple Watch Series 6

Скорее всего, дизайн "яблочных" часов останется точно таким же, как и пятой версии, но вполне возможны некоторые "косметические" обновления. Революции ждать вряд ли стоит - гаджет наверняка получит улучшенный аккумулятор и влагозащиту. Всевозможные утечки говорят о том, что купертиновцы уберут физическую кнопку с часов, но пока к таким предположениям следует отнестись со скептицизмом. Цена на Apple Watch начинается от 399 долларов или 32990 рублей. Вероятно, новое поколение будет стоить столько же.

Apple Watch SE

Инсайдер Йон Проссер утверждает, что Apple может также представить и удешевленные часы. По его данным, Apple Watch SE будут "копией" Apple Watch Series 4 и не получат такие фишки современных моделей как Always on Display и измерение ЭКГ. Прогнозируем, что Apple Watch SE заменят Apple Watch Series 3 и будут стоит 15990 рублей.

Apple One

Этот сервис объединит подписки на Apple Music, онлайн-кинотеатр Apple TV+, игровой сервис Apple Arcade и на дополнительное место в облачном хранилище iCloud. Кроме того, как пишет Bloomberg, Apple может представить и новый сервис с фитнес-видеотренировками. Контент покажут в приложениях для iOS и Apple TV.

По данным все того же Bloomberg, будет несколько "уровней":

1. Apple Music и Apple TV+

2. Все, что выше, плюс игровой сервис Apple Arcade

3. То же самое, только еще и новостной сервис с Apple News+

4. Все перечисленные сервисы Apple, а также больше места в Хранилище iCloud.

Никита Горяинов, главный редактор iPhones.ru, предполагает, что стоимость Apple One в России получится такой: "Уровень 1 с Apple Music и Apple TV+: 419 рублей, Уровень 2 с Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade: 599 рублей и, наконец, заключительный уровень за 1099 рублей. Сервис Apple News+ в России пока не доступен".

Какие "яблочные" гаджеты пользовались популярностью у Россиян в течение года

Эксперты "Яндекс.Маркет" проанализировали спрос на фруктовые гаджеты и рассказали, какие "яблочные" устройства пользуются популярностью у россиян. В исследовании (есть у "РГ") использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины в период с 11 сентября 2019 года по 10 сентября 2020-го.

Так, пять самых популярных смартфонов Apple выглядят так: iPhone 11, iPhone Xr, iPhone 11 Pro, iPhone Xs и замыкает пятерку iPhone 11 Pro Max. Беспроводные наушники идут в следующем порядке: AirPods 2 (с зарядным футляром), AirPods Pro, AirPods 2 (с беспроводным зарядным футляром) и просто AirPods.

Среди ноутбуков Apple россияне предпочитают Apple MacBook Air Mid 2017, MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Mid 2019, MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Mid 2019, MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019 и MacBook Air 13 дисплей Retina с технологией True Tone Early 2020.

Самыми популярными моделями iPad стали iPad 2019 года, iPad Air 2019, iPad mini 2019, 11-дюймовый iPad Pro 2018 и "просто" iPad 2018 года. А "умные" часы расположились в таком порядке: Apple Watch Series 3, затем Apple Watch Series 5 и Apple Watch Series 4.