Каким работникам готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц

Хорошая работа может и должна приносить хорошие деньги. Несмотря на безработицу в России на уровне 6,3%, найти вакансию с очень приличной оплатой за проявленные усилия вполне реально. Причем они есть в разных городах и профессиональных областях.

Как рассказали в рекрутинговом сервисе HeadHunter, среди всех предложений о работе, опубликованных на портале за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждое десятое подразумевало доход выше 100 тысяч рублей. Каждое 500-е - от 300 тысяч рублей. Одна из 125 вакансий оценивалась в 200 тысяч рублей и выше. И, наконец, 7,2% объявлений гарантируют доход от 100 тысяч рублей.

"Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера, - отмечают аналитики HeadHunter. - На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии - в 20,7%, в Магаданской области - 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. По сравнению с прошлым годом доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%".

Самые денежные профессиональные области - высший менеджмент (37% вакансий для таких специалистов предполагают вознаграждение от 100 тысяч рублей, 7,7% - от 200 тысяч рублей и 2,5% - от 300 тысяч рублей), добыча сырья (31,5%, 2,6% и 0,2% соответственно), IT (23,4%, 4,4% и 0,7%) и строительство (14%, 1,4% и 0,5%).

Не верите? Вот реальные примеры актуальных вакансий. Если они вам подходят, срочно ищите это объявление и отправляйте резюме. Диджитал-маркетолога в Петербурге ищут на зарплату в 100-250 тысяч рублей. Начальник участка/мастер/бригадир для работы на железной дороге может стать обладателем оклада в 100-300 тысяч рублей в зависимости от успехов подчиненного ему коллектива.

Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может претендовать на 125 тысяч рублей. Чуть меньше - 120 тысяч рублей - предложат участковому геологу в Забайкалье.

Технологу мясопереработки во Владивостоке сулят от 150 тысяч рублей в месяц.

Java Developer в Петербурге и главный инженер в Ярославле смогут ни в чем себе не отказывать на 200 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты в 300 тысяч рублей и выше предлагают iOS-разработчику в Москве, а также директору по маркетингу в Ульяновске.

При этом сохраняется значительный разрыв в средних зарплатах по регионам. Как следует из данных Росстата за первое полугодие, он может достигать пятикратных значений.

Больше всего высокооплачиваемых работников трудятся на Чукотке. Там средняя месячная зарплата составила 116,5 тысячи рублей. Для России этот показатель равен 49,6 тысячи рублей.

Наименьшие доходы у работников из Карачаево-Черкесии - 28,8 тысячи рублей в месяц, Алтайского края - 28,7 тысячи рублей и Ивановской области - 27,6 тысячи рублей в месяц.