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15.09.2020 21:56
Рубрика: Культура

Книга прикосновений

Самые глубокие вещи говорятся спокойным голосом
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Белая обложка. На ней только два слова: Олег Чухонцев*.
Олег Чухонцев: "Живем от книги к книге, а по мне существен не итог, но путь сомнений: последнее издание, а не собранье сочинений..." Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Олег Чухонцев: "Живем от книги к книге, а по мне существен не итог, но путь сомнений: последнее издание, а не собранье сочинений..." Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Олег Чухонцев: "Живем от книги к книге, а по мне существен не итог, но путь сомнений: последнее издание, а не собранье сочинений..." Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

600 страниц. Что это - роман?

Угадали - роман. Собрание стихотворений.

Значит, это 600 страниц стихов?!

Да. Но в этих страницах есть какая-то странная легкость. Облако, а не книга. В нее хочется зарыться, как в детстве мы зарывались в Жюля Верна или Дюма.

Обаяние бумаги, шрифта, еще не отлетевшего от книги запаха типографии. Шуршание страниц - что может сравниться с тобой? Шелест дождя, перестук далекого поезда.

Перелистывая стихи Чухонцева - перелистываешь мгновения своего бытия и бытия своих родителей, ведь первое стихотворение в книге датировано 1959 годом.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
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В стихах Чухонцева нет пресловутого "остановленного мгновения". Тут не слепок с лица ушедшей эпохи, а течение минут, как пыльцы в солнечном луче. Долгие любящие взгляды. И - слава Богу! - долгая жизнь поэта. Жизнь, из которой близкие никогда не уходят.

Душа поэта - дом, в котором никому не тесно. Даже картофельной грядке и яблоне. Той грядке, из детства. Той яблоне, из юности. Тут все еще растут, не ведая жатвы. Тут каждое слово тянется к читателю и касается его.

А когда тебя касаются, невозможно сказать: это меня не касается.

Ведь касаться можно лишь любя. Осторожно.

Как и беседовать лучше, не повышая голоса. А настоящая поэзия - это всегда беседа, а не выступление на митинге.

Однажды, размышляя перед аудиторией о поэзии, Олег Чухонцев сказал: "Лично мне кажется, что самые глубокие вещи говорятся спокойным голосом, потому они так и волнуют..."

Каждый читатель новой книги Чухонцева выложит путь по ней своими закладками, своими пометами, "отметками резкими ногтей". Каждый волен составить свое избранное поэта из самого любимого. Составил его и я. Объем нашей страницы не позволяет мне напечатать здесь все, мной любимое, но вот - хотя бы три стихотворения.

P.S. На недавней Московской книжной ярмарке были подведены итоги конкурса "Книга года-2020". Книгой года в поэтической номинации была признана книга Олега Чухонцева "И звук и отзвук. Из разных книг". Поздравляем Олега Григорьевича!

*Олег Чухонцев. И звук и отзвук. Из разных книг. Дизайн Станислава Валишина. Иллюстрации Юлии Грешновой. Москва, Рутения, 2019.

Прямая речь

Что я еще хочу сказать? Да ничего особенного. Пусть каждый живет по своим часам - через полвека сверим. Не прогибаться и не зарываться. Всеми силами отстаивать отдельность и суверенность своего существования. Никого не учить и у всех учиться. Быть памятливым и благодарным - друзьям, близким и Тому, Кто за правым плечом.

Из осенней тетради

* * *

  • Уходим - разно или розно.
  • Уйдем - и не на что пенять.
  • В конце концов, не так уж поздно
  • простить, хотя и не понять.
  • И не понять... И только грустно
  • свербит октябрь, и потому -
  • яснее даль, темнее русло,
  • а выйду - в листьях потону.
  • О шелест осени прощальный,
  • не я в лесу, а лес во мне -
  • и плеск речной, и плес песчаный,
  • и камни на песчаном дне.
  • Набит язык, и глаз наметан.
  • Любовь моя, тебя ль судить?
  • Не то чтоб словом, а намеком
  • боюсь тебя разбередить...
  • * * *
  • Я не знаю, как ночь коротаю,
  • хоть убейте, понять не могу:
  • лишь руками взмахну - и взлетаю,
  • и летаю - на правом боку.
  • Бестелесный как ангел небесный,
  • я над бездной парить не боюсь,
  • потому я так легок над бездной,
  • что бессмертен, пока не проснусь.
  • А проснусь - снег за окнами валит,
  • я на койке лежу, как лежал.
  • Котелок мой горяч, да не варит:
  • неужели я ночью летал?
  • Если так, значит, чудо возможно,
  • значит, можно ни свет ни заря
  • ощутить, как земля осторожно
  • убывает в канун января.
  • Стоит только мозгами раскинуть
  • и, покуда от сна не восстал,
  • вскинуть веки и руки раскинуть -
  • и летишь, как в полуночь летал.
  • * * *
  • Чуть-чуть поулеглось - и началось:
  • и загалдели, и заголосили:
  • свободы нет, режим прогнил насквозь,
  • и будущего нету у России...
  • да где ж вы были, смелые мои,
  • когда ее детей кормили вшами
  • глориакраты ваши, соловьи
  • и свистуны спецслужб на всем земшаре?
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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