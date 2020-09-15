Россия - великая ядерная держава, в которой мирный атом давно на службе у медицины. Наработки многих препаратов начинались еще в семидесятые годы прошлого века. Многое уже было готово к клиническим испытаниям. К сожалению, в связи с событиями последних тридцати лет опять же многое утрачено. Немало наших разработчиков уехало за рубеж. И мы увидели активное внедрение наработанных у нас методик в США, Европе, Израиле. Более того, пошел отток нашего радиоизотопного сырья в зарубежные страны, откуда оно возвращалось уже в виде готовых препаратов с внушительным ценником.

Андрей Каприн, глава НМИЦ радиологии: в условиях пандемии очень хочется отвлечься от проблем, хотя бы вот так, надев забавную шапочку... Фото: РИА Новости

Поделюсь, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, еще будучи руководителем Росздравнадзора, летом 2019 года пригласил меня к себе с просьбой обратить внимание на возрождение этой отрасли в России, на разработку и производство отечественных радиофармпрепаратов. Мы начали совместную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы. А недавно уже в ранге министра здравоохранения во время своего визита в МРНЦ имени Цыба - филиал нашего НМИЦ радиологии, Михаил Альбертович уделил особое внимание именно разработке и производству отечественных РФП. То есть хочу сказать, что отечественное здравоохранение идет по пути развития радиофарминдустрии в ядерной державе.

Современные технические достижения протонной и ионной терапии позволяют суперточно облучать труднодоступные локализации - головной мозг, опухоли головы и шеи. Да, представление об опасности такого вида лучевой терапии существует. Не исключено, что наш разговор поможет тем, кто с опаской относится к лучевой терапии. Поверьте, я в онкологии уже тридцать лет и потому имею право говорить: не надо бояться такого лечения! Современные технологии позволяют с минимальными потерями, точно и деликатно добиться успеха, практически не затрагивая окружающие опухоль ткани. Индивидуальный план лечения и дозирования сводит риски лучевых повреждений к минимуму.

Теперь о радионуклидах. Это совершенно новое слово в диагностике и лечении злокачественных новообразований и метастазов. В организм пациента непосредственно вводится радиофармпрепарат - "радиоактивный элемент" типа йода-131, стронция или самария. Вводится перорально или внутривенно и целенаправленно "ищет" опухолевую ткань либо метастатическое поражение и убивает ядра опухолевой клетки. Все дело в том, что опухолевые клетки гораздо более активны, чем здоровые. Для их жизнедеятельности нужно большее количество энергии, и радиофармпрепараты устремляются именно в активную мишень, разрушая ее ДНК.

Расскажу вам о суперсовременной технологии - о тераностике. Это высший пилотаж современной онкологии - радиофармпрепараты используются и для лечения, и для диагностики опухолевого процесса, находя в организме и "подсвечивая" злокачественные клетки, которые накапливают их в себе. В частности, к такой технологии относится метод позитронно-эмиссионной томографии в режиме "все тело", который используется сегодня в онкологии. Во время процедуры ПЭТ/КТ на диагностический радионуклид "цепляют" радионуклид терапевтический, который попадает в "подсвеченный" опухолевый процесс (будь то сама опухоль или ее метастаз) и начинает ее разрушение. Такой деликатный метод позволяет не просто продлить человеку жизнь, но и повысить ее качество.

Я в онкологии уже тридцать лет и имею право говорить: не надо бояться такого лечения

Онкологи всего мира возлагают большие надежды на способы воздействия на опухоль суперсовременными и точными методами лучевой адронной терапии - протонной и ионной, и на последние достижения ядерной медицины - радионуклиды. Эти методы наиболее таргетны, наиболее точны, имеют возможность воздействия на множество очагов.