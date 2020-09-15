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15.09.2020 21:17
Рубрика: Общество

Из рук в руки

Сергей Бойцов: Нужно обеспечить преемственность лечения
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Главная цель федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" - уменьшить количество первичных сосудистых катастроф и осложнений после уже случившихся событий, чтобы добиться снижения смертности.
В группе риска по инфарктам и инсультам - гипертоники, диабетики. Фото: Сергей Куксин/РГ В группе риска по инфарктам и инсультам - гипертоники, диабетики. Фото: Сергей Куксин/РГ
В группе риска по инфарктам и инсультам - гипертоники, диабетики. Фото: Сергей Куксин/РГ

Речь идет не только об оказании помощи больным с острым коронарным синдромом, улучшении экстренной помощи и оснащении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений новейшим оборудованием, что предусмотрено проектом. Важны другие, главным образом организационные моменты, а именно: маршрутизация больных, диспансерное наблюдение после интенсивного лечения в стационаре и, конечно, первичная профилактика у пациентов из группы риска - с гипертонией, ожирением, диабетом. Эти больные наблюдаются амбулаторно в первичном звене врачами кардиологами и терапевтами. Также речь идет о вторичной профилактике на фоне уже развившихся заболеваний сердца и сосудов, что также главным образом обеспечивается качественным диспансерным наблюдением.

Фото: iStock
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Очень важна преемственность лечения. После выписки из стационара информация о больном обязательно передается в поликлинику. После инфаркта миокарда или оперативных вмешательств как минимум в течение года пациент остается под наблюдением у кардиолога. В менее тяжелых ситуациях его наблюдает терапевт. Это сейчас называют "бесшовной" технологией. В организации диспансерного наблюдения сегодня существенно возрастает роль медсестер: они обзванивают пациентов, уточняют самочувствие, напоминают, что пора прийти на консультацию.

Это важно, потому что мы иногда наблюдаем деэскалацию терапии: с одной стороны, врачи в поликлиниках могут уменьшить дозировку или заменить препарат, подобранный в стационаре. С другой - сам пациент не всегда понимает важность постоянной терапии, или врач недостаточно убедил в необходимости выполнения предписаний. Здесь задача заключается в повышении уровня знаний, в разъяснении пациентам, что очень многое зависит от них.

В значительной степени задачу преемственности лечения сможет решить единая информационная система, в которой главным элементом является электронная медицинская карта, в которой фиксируются все действия врачей на каждом этапе, результаты анализов и исследований, все назначения - вся динамика состояния больного.

После инфаркта пациента первый год должен наблюдать кардиолог

Что касается качества терапии, мы сейчас на очень важном этапе, получили мощные инструменты: подготовлены и внедряются новые клинические рекомендации по всем основным видам сердечно-сосудистой патологии. По сути дела, это руководство, которое подготовлено специалистами Российского кардиологического общества с учетом самых современных представлений и требований доказательной медицины. Это документ нового качественного уровня с абсолютно четкими, внятными разъяснениями и руководством к действию.

Сергей Бойцов, глава НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Конкретно

Кто имеет право получить кардиопрепараты бесплатно

  • больные после острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта);
  • перенесшие инфаркт миокарда;
  • пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция.
Профилактика

Таблетка на дом

У каждого пятого пациента, перенесшего инфаркт или инсульт, в течение первого же года возникают тяжелые осложнения, остается высокий риск повторной сердечно-сосудистой катастрофы. Выписавшись из стационара, эти пациенты должны принимать определенные лекарства. С нынешнего года такой терапией их обеспечивают бесплатно - на это в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выделено более 10 млрд рублей.

"После инфаркта важно предотвратить развитие атеротромбоза, нужно добиться, чтобы бляшка хотя бы не росла, оставалась стабильной", - пояснила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Прогнозировать риск повторного сосудистого события позволяет важный показатель - уровень холестерина в крови. Точнее, одной из его фракций - липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). "Требования к этому показателю повышаются: раньше мы стремились к уровню 1,8 ммоль/л, теперь не выше 1,4 ммоль/л. Добиться этого помимо сохранения физической активности и грамотного рациона помогает терапия гиполипидемическими препаратами", - пояснила Драпкина. Но до старта программы такие лекарства принимал лишь каждый третий пациент из числа нуждающихся.

Сейчас в утвержденном минздравом перечне лекарств для сердечно-сосудистой программы около 30 лекарств, включены и снижающие холестерин статины. По мнению кардиологов, для многих пациентов этого недостаточно, им нужно подключать препараты 2-й линии, которых в льготном перечне пока нет.

"Для некоторых больных нужна комбинированная терапия - использование более мощных препаратов нового класса PCSK9 в сочетании со статинами", - объясняет профессор Волгоградского ГМУ Сергей Недогода. Важно также контролировать уровень холестерина, регулярно сдавая анализ крови на липидный профиль.

Фото: Александр Корольков/РГ
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