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15.09.2020 10:53

Китайский эксперт опровергает заблуждения США о населении Синьцзяна

Доцент Школы политологии и государственного управления Синьцзянского университета Линь Фанфэй опубликовала статью, в которой опровергла ложные утверждения США о том, что Китай вводит принудительные меры контроля над рождаемостью в Синьцзяне. Доводы китайского эксперта цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Синьцзян. Фото: iStock Синьцзян. Фото: iStock
Синьцзян. Фото: iStock

В статье Линь Фанфэй отмечает, что 29 июня госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление о том, что Китай проводит в Синьцзяне политику принудительного планирования рождаемости и принудительной стерилизации. В тот же день новостное агентство The Associated Press опубликовало статью, в которой говорится, что Китай вводит принудительный контроль над рождаемостью в отношении уйгуров с целью сокращения числа этой народности. На самом деле эти статьи полны лжи и сфальсифицированных данных.

Линь Фанфэй указывает, что, по сообщению американской стороны, коэффициент естественного прироста населения Синьцзяна резко упал. Однако факт в том, что в 2018 году естественный прирост населения Синьцзяна составил 6,13%, что на 3,81% выше, чем темпы естественного прироста населения страны.

В американском сообщении отмечается, что в Синьцзяне женщины, которые не соблюдали правила планирования деторождения, направляются в учебно-исправительные центры. Однако это ложь. Правительство Синьцзяна оказывает помощь тем, кто сталкивается с экономическими трудностями, связанными с рождением детей при нарушении общих правил контроля рождаемости.

В сообщении американской стороны также отмечается, что в 2018 году 80% новых случаев использования внутриматочных спиралей (ВМС) зарегистрировано в Синьцзяне. Однако правда в том, что количество новых случаев использования ВМС в Синьцзяне составляет лишь 8,7% от общенационального показателя. Более того, согласно государственной политике, земледельцы и животноводы этого национального меньшинства Китая по-прежнему имеют право рожать троих детей.

Американская сторона также указала, что в уезде Хэтянь Синьцзян-Уйгурского автономного района коэффициент естественного прироста ханьцев был гораздо выше, чем у уйгуров. Фактически же, в 2018 году общее число уйгуров в уезде Хэтянь увеличилось, в то время как общая численность ханьского населения снизилась.

Линь Фанфэй констатировала, что некоторые страны и исследовательские институты, исходя из идеологических предрассудков и целей со скрытыми мотивами, фальсифицируя факты и подделывая цифры, выдают черное за белое. Их цель - дискредитация Китая. Таким сфабрикованным данным и "экспертным суждениям" нельзя верить.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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