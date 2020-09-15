Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений

Партия ФАРК, созданная из Революционных вооруженных сил Колумбии, признала похищения людей, которыми партизаны занимались в прошлом, "очень серьезной ошибкой", и принесла извинения своим жертвам. Об этом заявило руководство партии в связи с приближающейся годовщиной подписания мирного соглашения с властями страны (это произошло 26 сентября 2016 года).

"Похищения были очень серьезной ошибкой, о которой мы можем только сожалеть. Мы от всего сердца просим прощения у всех наших жертв и их семей", - заявило руководство ФАРК. В обращении бывших партизан отмечается, что лишь после того, как они прекратили боевые действия, они задумались о войне, в которой участвовали более 50 лет, и поняли, какую боль принесли. И теперь они готовы посвятить жизнь поиску данных о пропавших без вести и их останков. Подписи под документом поставили восемь бывших членов секретариата Революционных вооруженных сил Колумбии.

Напомним, группировка была сформирована в 1960-х годах, чтобы устроить в Колумбии революцию. Однако затем партизанская деятельность была переосмыслена, ФАРК занялась наркоторговлей, похищением людей, организацией терактов. В определенный момент повстанцы контролировали до 45 процентов территории страны. Попытки добиться мирного прекращения конфликта власти Колумбии начали предпринимать в 2012 году. Спустя четыре года было подписано мирное соглашение, а спустя еще год ФАРК была преобразована в политическую партию.

Тем не менее в Колумбии продолжаются расследования преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта. В 2018 году было открыто дело о похищениях людей. Точное количество похищенных ФАРК не установлено до сих пор. Известно лишь, что как минимум 522 человека погибли в плену.