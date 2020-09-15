Компанию в Неваде оштрафуют за нарушения в ходе предвыборного митинга Трампа

Три тысячи долларов штрафа заплатит компания Xtreme Manufacturing в американском Хендерсоне (штат Невада) за нарушения санитарного режима во время проведения предвыборного митинга президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Митинг проходил в условиях действующего в штате ограничения на собрания численностью от 50 человек. При этом ношение масок не было обязательным на встрече, социальное дистанцирование также строго не соблюдалось, уточняет РИА Новости.

Теперь у компании есть 30 календарных дней, чтобы заплатить штраф либо оспорить уведомление о нарушениях. Напомним, выбирать президента в США будут третьего ноября. Основными соперниками станут кандидаты двух ведущих политических партий - Республиканской и Демократической, которые представляют Дональд Трамп и Джо Байден.