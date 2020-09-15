Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук

Американцы последовательно приучают мир к таким новостям. Вот еще одна: Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад планировал организовать операцию по убийству сирийского лидера Башара Асада, однако позже отказался от этой идеи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. "Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако (экс-глава Пентагона Джеймс) Мэттис был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - заявил Трамп. Он добавил, что не жалеет об отказе от идеи убийства, так как гарантий успеха в реализации задуманного не существовало.

Ну да. Бомбить Милошевича за применение военной силы против требующих автономии жителей Косово и отказывать требующим автономии жителям Донбасса в защите от военной силы со стороны Порошенко. Холить и лелеять бывшего сотрудника спецслужбы Скрипаля и убивать главу спецслужбы Сулеймани. Заходиться в истерике по Навальному - что бы там ни произошло, но спускать на тормозах реальное расчленение Джамаля Хашогги.

Американцам все сходит с рук, ведь короля играет окружение. Европейцы опять промолчат. Подумаешь, американцы планировали убить главу другого государства. Не убили же, делов-то? Вот Россия - это да, ей спуску не будет, даже если у нее и планов никаких и в помине не было, не говоря о делах. Политика, понимашь...

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.