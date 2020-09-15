Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук

Новости

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 18:54
Рубрика: Власть

Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам))
Американцы последовательно приучают мир к таким новостям. Вот еще одна: Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад планировал организовать операцию по убийству сирийского лидера Башара Асада, однако позже отказался от этой идеи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. "Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако (экс-глава Пентагона Джеймс) Мэттис был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - заявил Трамп. Он добавил, что не жалеет об отказе от идеи убийства, так как гарантий успеха в реализации задуманного не существовало.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Николай Петров/РИА Новости
Лукьянов: Трения внутри ЕС из-за России осложняют Берлину политику на других направлениях

Ну да. Бомбить Милошевича за применение военной силы против требующих автономии жителей Косово и отказывать требующим автономии жителям Донбасса в защите от военной силы со стороны Порошенко. Холить и лелеять бывшего сотрудника спецслужбы Скрипаля и убивать главу спецслужбы Сулеймани. Заходиться в истерике по Навальному - что бы там ни произошло, но спускать на тормозах реальное расчленение Джамаля Хашогги.

Американцам все сходит с рук, ведь короля играет окружение. Европейцы опять промолчат. Подумаешь, американцы планировали убить главу другого государства. Не убили же, делов-то? Вот Россия - это да, ей спуску не будет, даже если у нее и планов никаких и в помине не было, не говоря о делах. Политика, понимашь...

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Политики в блогах Россия и США

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток