Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук

Ну да. Бомбить Милошевича за применение военной силы против требующих автономии жителей Косово и отказывать требующим автономии жителям Донбасса в защите от военной силы со стороны Порошенко. Холить и лелеять бывшего сотрудника спецслужбы Скрипаля и убивать главу спецслужбы Сулеймани. Заходиться в истерике по Навальному - что бы там ни произошло, но спускать на тормозах реальное расчленение Джамаля Хашогги.
Американцам все сходит с рук, ведь короля играет окружение. Европейцы опять промолчат. Подумаешь, американцы планировали убить главу другого государства. Не убили же, делов-то? Вот Россия - это да, ей спуску не будет, даже если у нее и планов никаких и в помине не было, не говоря о делах. Политика, понимашь...
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.