Указ губернатора Красноярского края от 14 сентября 2020 года № 249-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 10.09.2020 № 24-00-17/02-12364-2020, постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 10.09.2020 № 15, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11.09.2020 № 91, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 26.08.2020 № 24-00-17/02-11619-2020," заменить словами "от 26.08.2020 № 24-00-17/02-11619-2020, от 10.09.2020 № 24-00-17/02-12364-2020,";

слова "от 03.06.2020 № 12," заменить словами "от 03.06.2020 № 12, от 10.09.2020 № 15,";

слова "от 27.08.2020 № 84," заменить словами "от 27.08.2020 № 84, от 11.09.2020 № 91,";

в пункте 2.3:

в абзаце пятом слова "(за исключением работодателей, указанных в подпункте 28 пункта 2.1 настоящего указа)" исключить;

абзац седьмой исключить;

признать утратившими силу пункты 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.5.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







