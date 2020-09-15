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15 сентября 2020 г.

Закон Курской области от 15 сентября 2020 года № 61-зко "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Дата подписания 15 сентября 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.

Принят Курской областной Думой 10 сентября 2020 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8 678 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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