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15 сентября 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14 сентября 2020 года № 145 "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 14 сентября 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.

Учитывая предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 14.09.2020 № 18 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Ввести с 17.09.2020 по 30.09.2020 для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях (далее также - самоизоляция), за исключением:

случаев посещения медицинских организаций;

случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов;

случаев посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса;

случаев, связанных с семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам;

иных экстренных случаев, носящих неотложный характер.

Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

2. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 139-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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