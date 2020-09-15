Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального. Эту позицию Москвы глава российского МИД озвучил своему немецкому коллеге Хайко Маасу в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

В размещенном на сайте российского ведомства сообщении отмечается, что министры обсудили состояние и перспективы российско-германских отношений, а также обменялись мнениями относительно вопросов выстраивания дальнейшего двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального. На Смоленской площади в очередной раз заверили немецких коллег в готовности российской стороны к сотрудничеству по этому вопросу.

"Вновь было указано, что в Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и дополнительным протоколам к ней от 17 марта 1978 г. и 8 ноября 2001 г. запросы Генпрокуратуры России от 27 августа и 14 сентября с.г. об оказании правовой помощи, прежде всего, в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А.Навального, к чему нас так активно призывают в публичном поле западные коллеги", - обратили внимание в МИД России.

Отдельно отмечается, что Сергей Лавров призвал немецкого коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации. "При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также напомнили, что 14 сентября аналогичная позиция была доведена и до президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Дальнейшее уклонение от удовлетворения указанных запросов будет расцениваться как отсутствие у партнёров желания способствовать установлению истины в рамках объективного и всестороннего расследования случившегося", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.