Закон Республики Марий Эл от 11 сентября 2020 года № 33-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год"

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 10 сентября 2020 года

Настоящий Закон в пределах полномочий Республики Марий Эл устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год в размере 8 561 рубля.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







