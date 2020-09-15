Марсель ликовал, забыв о COVID-19

Отмечать победу марсельские болельщики начали уже в Париже. Отметились у стадиона "Парк де Пренс", где их любимцы в кои-то веки обыграли "ПСЖ", Не обошлось без потасовок с местными фанатами, но полиция, как сообщают очевидцы, быстро пресекла стычку непримиримых фанатов. А после южане двинули на нескольких автомобилях на Елисейские поля, по которым промчались, размахивая клубными флагами, и оглашая окрестности победными воплями.

Но главные события развернулись в самом древнем городе на берегу Средиземного моря. Началось с того, что самые неистовые болельщики помчались в местный аэропорт "Марсель-Прованс", куда прилетел самолет с футболистами. Устроили по этому случаю самый настоящий салют, запускали петарды, и только каким-то чудом полицейским удалась не дать им прорваться в аэропорт.

В самом же Марселе происходило что-то неописуемое. Тысячи, если не десятки тысяч горожан ринулись в Старый Порт - на главную площадь и сердце старейшего приморского города Франции. Сотни автомобилей неистово клаксонили, парни на скутерах хором и с нескрываемым удовольствием скандировали "Мы разгромили столицу!" Их ликованию не было границ. Люди танцевали, обнимались, целовались. Вино и пиво лилось рекой, а ночное небо было расцвечено нескончаемым праздничным фейерверком.

Местные политики стоят горой за свою команду, не сильно осуждая конфликт между игроками двух команд. Так заместитель мэра Марселя Сама Гали написала в своем Twitter: " 9 лет, 1 гол, 1 победа одной прекрасной команды ОМ, но без той концовки матча все-таки можно было обойтись".

Отметим, что и в Марселе не обошлось без потасовок и столкновений с полицейскими, которые пыталась сдерживать расходившуюся публику. В итоге, воспользовавшись всеобщей эйфорией, группа хулиганистых парней разгромила парикмахерский салон, а также магазин дорогой кожгалантереи. Когда стражи порядка задержали 12 человек, их подельники отправились к полицейскому комиссариату и забросали его булыжниками.

На футбольный поединок отреагировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Правда, отнюдь не на связанный с ним скандал, а на всеобщую вакханалию в Старом Порту. "Учитывая эпидемиологическую ситуацию, то, что там происходило, нельзя не осудить", заявил он и пообещал принять строгие меры.. И, действительно тотальное братание марсельских болельщиков, забывших как о социальной дистанции, так и о защитным масках, может привести к самым печальным последствиям в городе, где и так ситуация аховая. По последним данным там уже сейчас приходится 312 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения, что во много раз превышает самый тревожный уровень.