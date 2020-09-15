Первая ракетка (пятая в мире) России Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев во второй раз в карьере сыграет на Итоговом турнире года в столице Великобритании. Фото: РИА Новости

Свое участие в соревновании ранее подтвердили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и победитель Открытого чемпионата США (US Open) австриец Доминик Тим. Ожидается, что на турнире сыграет также финалист US Open-2020 представитель Германии Александр Зверев.

На кортах Нью-Йорка Медведеву не удалось повторить или превзойти прошлогодний результат: он вылетел в полуфинале, уступив в трех сетах Тиму (2:6, 6:7, 6:7).

Несколько слов об Итоговом турнире года. Он считается пятым по престижу мужским теннисным соревнованием вслед за "Шлемами".

По регламенту в турнире принимают участие восемь игроков в одиночном разряде и столько же в парном. Отбор происходит на основании рейтинга ATP, но за одним из победителей "Шлемов" того же сезона резервируется место в турнирной сетке, если он занял в рейтинге строчку ниже восьмой, но не ниже двадцатой. И потому только попадание в топ-7 гарантирует путевку в Лондон.

Формула розыгрыша отличается от принятой в других теннисных соревнованиях. С 1972 года турнир проводится по круговой системе: на первом этапе матчи идут по круговой системе в двух подгруппах ("Красная" и "Зеленая"). Каждый спортсмен играет по три матча в группе. В полуфинале победитель "Красной" группы встречается с соперником, ставшим вторым в "Золотой", и наоборот. Все матчи проводятся до победы в двух сетах.