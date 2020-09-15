Месси возглавил рейтинг Forbes

Форвард "Барселоны" Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист года по версии журнала Forbes.

Аргентинец заработал 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона это его зарплата и еще 34 миллиона - доходы от рекламных контрактов.

На втором месте оказался нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. За год он получил 117 миллионов долларов (70+47). Как видно из подсчетов, на рекламе Роналду поднял на 13 миллионов больше, чем Месси.

Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замкнул нападающий "ПСЖ" Неймар. Он заработал 96 миллионов (78+18). Далее в рейтинге, опубликованном на сайте авторитетного издания, идут Килиан Мбаппе из "ПСЖ" - 42 млн (28+14), Мохамед Салах из "Ливерпуля" - 37 млн (24+13), Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" - 34 млн (28+6), Антуан Гризманн из "Барселоны" - 33 млн (28+5), Гарет Бэйл из "Реала" - 29 млн (23+6), Роберт Левандовски из "Баварии" - 28 млн (24+4) и Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" - 27 млн (24+3).