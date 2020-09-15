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15.09.2020 18:40
Рубрика: Спорт

На зарплату не жалуется

Месси возглавил рейтинг Forbes
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Форвард "Барселоны" Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист года по версии журнала Forbes.

Аргентинец заработал 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона это его зарплата и еще 34 миллиона - доходы от рекламных контрактов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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На втором месте оказался нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. За год он получил 117 миллионов долларов (70+47). Как видно из подсчетов, на рекламе Роналду поднял на 13 миллионов больше, чем Месси.

Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замкнул нападающий "ПСЖ" Неймар. Он заработал 96 миллионов (78+18). Далее в рейтинге, опубликованном на сайте авторитетного издания, идут Килиан Мбаппе из "ПСЖ" - 42 млн (28+14), Мохамед Салах из "Ливерпуля" - 37 млн (24+13), Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" - 34 млн (28+6), Антуан Гризманн из "Барселоны" - 33 млн (28+5), Гарет Бэйл из "Реала" - 29 млн (23+6), Роберт Левандовски из "Баварии" - 28 млн (24+4) и Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" - 27 млн (24+3).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Рейтинги Forbes Лионель Месси

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