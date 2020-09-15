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15.09.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Минфин признал законопроект об интернет-торговле алкоголем неактуальным

Текст: Татьяна Карабут
Законопроект об интернет-торговле алкоголем в России сейчас неактуален - его пока не планируется выносить на рассмотрение в Госдуму, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нет, он не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он неактуален", - цитируют его РИА Новости.

Фото: iStock
В России ужесточат контроль над продажей пива

Напомним, вопрос легализации розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается в течение последних нескольких лет. В 2018 году Минфин уже пытался снять ограничения - законопроект, разрешающий продажи онлайн-торговлю пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками был внесен в правительство. Предполагалось, что он вступит в силу уже с 2019 года. Но закон так и не был принят. Минпромторг активно выступал за отмену ограничений.

"Мы действительно отстали от развитых стран в этом вопросе. Не видим проблем с реализацией положений законопроекта. Цифровая торговля - более прослеживаемая и прозрачная с точки зрения фискальных органов. Есть механизмы соблюдения ограничений по реализации, которыми пользуются в иностранных государствах", - говорил в интервью "РГ" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в начале июня этого года. Ведомство рассчитывало, что онлайн-торговля алкоголем будет разрешена уже до конца 2020 года.

Однако против такого решения выступали Минздрав, Роспотребнадзор, МВД. В частности, в сентябре "Известия" сообщали, что МВД направило свой негативный отзыв на законопроект в Минфин. В ведомстве считают, что это приведет к росту числа преступлений, которые совершаются в состоянии опьянения, а также развитию нелегального рынка алкоголя. Помимо этого, такое решение повысит риск продаж спиртного несовершеннолетним.

Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена в 2017 году. Однако сейчас купить алкоголь в интернете можно без труда на многих известных площадках.

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