Минфин расширит программу ипотеки для многодетных семей

Минфин внес в кабмин законопроект, который предлагает расширить варианты использования выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Их предложено распространить на ипотеку под строительство своего дома. Это должно поддержать и многодетные семьи, и несколько отраслей экономики.

Программа поддержки многодетных родителей, по которой они могут получить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует около года. Она рассчитана на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или родится в 2019-2022 годах. За это время господдержку, по данным ДОМ.РФ, получили более 70 тысяч семей. Теперь минфин предлагает распространить программу на ипотечные кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение недостроенного дома.

Меры дадут синергетический эффект, считает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Так, они положительно повлияют на развитие деревянного домостроения, поскольку доля деревянных домов в ИЖС - около 22%. "За возмещением первоначального взноса на деревянный дом можно обращаться в "КредитЕвропаБанк", с которым у Минпромторга России заключено соглашение", - отметил Евтухов.

Поправки станут серьезным стимулом для индивидуального строительства в целом и деревянного домостроения в частности, отмечает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев: "Учитывая посткарантинные тенденции исхода за город, это может дать существенный рост объемов деревянного строительства в ближайшие пять - десять лет".

Использование 450 тысяч рублей на строительство дома дало бы возможность многим семьям со временем переехать на полученные ими, но пока пустующие земельные участки, говорит президент Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько. Однако, подчеркивает она, ипотеку на строительство индивидуального дома получить очень сложно, а многодетным семьям, где обычно работает только отец, непросто взять ипотеку в принципе. Официального дохода с учетом количества членов семьи обычно не хватает, чтобы банк одобрил заявку на кредит.

Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство пока не превышает одного процента

Пока, по данным ДОМ.РФ, доля сделок по ИЖС с привлечением ипотечных кредитов не превышает 1%. При том, что около половины вводимого в стране жилья приходится как раз на "частный сектор". Солидные выплаты многодетным семьям могут привести к заметному росту интереса заемщиков к кредитам на индивидуальные дома и, соответственно, к росту предложений банков в этой сфере.

"Расширение целей кредита по госпрограмме поддержки многодетных семей позволит большему числу граждан, которые ранее под требования программы не подходили, улучшить условия ипотечного кредита. В связи с чем мы ожидаем прирост числа заявок на получение госпомощи", - сообщили "РГ" в Росбанке.

Кроме того, законопроектом минфина предлагается предоставлять господдержку многодетным по кредитным договорам, цель которых - приобретение жилого помещения с ремонтом или со страхованием имущества и ответственности. Это могут быть и квартиры, и индивидуальные дома, уточнили в минфине. Также использовать 450 тысяч на погашение ипотеки смогут семьи, которые приобретают долю в праве общей собственности на жилье.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Примерно шесть тысяч заявлений на господдержку, отмечали разработчики поправок в июле, было отклонено из-за несоответствия формулировок в кредитных договорах условиям программы. Чаще всего это касалось приобретения жилья "с неотделимыми улучшениями" или с ремонтом. При этом учесть требуемые программой формулировки зачастую невозможно, так как получить господдержку можно и по кредитам, заключенным до вступления закона в силу.

В августе распоряжением премьер-министра на программу погашения части долга по ипотеке было дополнительно выделено 11,8 млрд рублей. Это должно помочь погасить ипотеку еще примерно 26 тысячам семей.