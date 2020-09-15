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Текст:   Светлана Ментюкова 
10:52 15.09.2020

Минфин РФ предложил расширить госпрограмму по ипотеке для многодетных

Министерство финансов предлагает расширить госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей. Соответствующий законопроект внесен в правительство, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Минфин России внес в правительство законопроект, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении Минфина.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Там также уточняется, что по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом и страхованием, можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта.

"Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости", - подчеркивается в сообщении.

Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении, принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы.

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