Минфин РФ предложил расширить госпрограмму по ипотеке для многодетных

"Минфин России внес в правительство законопроект, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении Минфина.

Там также уточняется, что по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом и страхованием, можно будет получить господдержку в том случае, если соответствующие договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта.

"Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости", - подчеркивается в сообщении.

Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении, принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы.