Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.

Палату адвокатов Москвы ведомство просит возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего потерпевших. А в Палату адвокатов Республики Северная Осетия - Алания внесено представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова.

"Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов А.А. Добровинского и Э.М. Пашаева, допущенными в ходе представления интересов сторон по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия с участием М.О. Ефремова, - пояснили в минюсте. - Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Как поясняют в ведомстве, представления, внесенные территориальными органами Минюста России, будут рассмотрены по правилам и в порядке, предусмотренным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Важно подчеркнуть, что адвокатура является независимой корпорацией, и это одна из гарантий защиты прав граждан. Поэтому вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности адвокатов решается самой адвокатурой.

Что касается адвокатов Добровинского и Пашаева, то к их поведению на процессе действительно звучало немало претензий. В том числе многими видными представителями адвокатского сообщества подчеркивалась недопустимость превращения защитой серьезного процесса в подобие шоу.