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15.09.2020 21:41
Рубрика: Экономика

Минск: Контракты на $750 млн планируется заключить во время Форума регионов

Текст: Юрий Сизов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сумма контрактов, которая готовится к подписанию в конце сентября на VII Форуме регионов Союзного государства, может достигнуть $750 млн. Об этом сообщил 15 сентября заместитель председателя верхней палаты парламента Беларуси Анатолий Исаченко. Он выступил во вторник во время совместного заседания организационных комитетов по подготовке и проведению форума в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Очередной форум регионов Беларуси и России, напомнил парламентарий, будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Центральным событием мероприятия в этом году, констатируют новостные порталы, станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Во время пленарного заседания и встречи председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и субъектов РФ запланировано подписание соглашений о сотрудничестве.

Кстати, по словам Исаченко, сумма контрактов на форуме, который пройдет 28-29 сентября в белорусской столице и Минской области, запланирован чуть выше уровня прошлогоднего года. А наиболее крупный контракт, по его данным, будет заключен между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" на сумму свыше $30 млн.

Правда, добавил он, в текущем году формат встречи пришлось скорректировать. "В связи с коронавирусной ситуацией заседания секций и ряд мероприятий в первый день пройдут в видеоформате. Во второй день мероприятие продолжится в режиме офлайн", - констатировал сопредседатель оргкомитета.

Фото: iStock
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А всего, сообщает агентство, запланировано проведение пяти секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов двух стран и экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Что касается вопросов регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран, то они будут рассмотрены на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, резюмирует агентство.

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