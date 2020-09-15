Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей

Иностранные государственные организации для работы по усыновлению детей в России должны будут получать в Министерстве просвещения разрешение на открытие представительства. Такой порядок прописан в положении, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он вступит в силу с 1 января и будет действовать до 2027 года.

Для иностранных НКО процедура чуть сложнее. Им необходимо подать в Министерство юстиции уведомление об открытии представительства и получить в Минпросвещения разрешение на такую деятельность. Получить разрешение смогут только те некоммерческие организации, которые на день подачи заявления проработали в своей стране не менее пяти лет.

В положении прописаны случаи, в которых организации могут получить отказ. В их число входит предоставление недостоверных сведений, отрицательное заключение Минюста или МВД, неблагоприятная социально-экономическая, политическая и даже экологическая обстановка в стране нахождения организации, затрудняющие принятие мер по защите граждан России.

За однократное нарушение российского законодательства или обязательств организации по контролю за условиями жизни и воспитания усыновленных детей с предоставлением соответствующих отчетов действие разрешения может быть приостановлено. Для их устранения Министерство просвещения должно дать срок от одного до шести месяцев. За грубое или систематическое нарушение обязательств и при неустранении ранее выявленных нарушений действие разрешения прекращается.

И в случае приостановки действия разрешений, и в случае их отзыва с иностранных организаций не снимаются обязательства по сопровождению ранее усыновленных детей и направлению отчетов об их жизни в приемной семье.

В положении прописаны строгие сроки проведения первых пяти проверок условий жизни и воспитании ребенка в приемной семье и направления отчетов. Так, первая инспекция должна проводиться через два месяца после вступления в силу решения суда об усыновлении, отчет предоставляется не позднее четырех месяцев. А после трех лет усыновления и до совершеннолетия ребенка такие проверки необходимо проводить через 23 месяца после составления предыдущего отчета.