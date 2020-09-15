Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей

Новости

Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений 14:06
Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому 14:02
Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран 13:48
Сафронова оставили под стражей до 7 декабря 13:39
Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани 13:35
Экологи попросили не кормить летучих мышей 13:25
Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста 13:24
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ 13:17
В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей 13:15
В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 14:11
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей

Текст: Владимир Кузьмин
Иностранные государственные организации для работы по усыновлению детей в России должны будут получать в Министерстве просвещения разрешение на открытие представительства. Такой порядок прописан в положении, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он вступит в силу с 1 января и будет действовать до 2027 года.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Для иностранных НКО процедура чуть сложнее. Им необходимо подать в Министерство юстиции уведомление об открытии представительства и получить в Минпросвещения разрешение на такую деятельность. Получить разрешение смогут только те некоммерческие организации, которые на день подачи заявления проработали в своей стране не менее пяти лет.

Фото: РИАН
Хабаровский педагог: Нельзя разлучать брата и сестру при усыновлении

В положении прописаны случаи, в которых организации могут получить отказ. В их число входит предоставление недостоверных сведений, отрицательное заключение Минюста или МВД, неблагоприятная социально-экономическая, политическая и даже экологическая обстановка в стране нахождения организации, затрудняющие принятие мер по защите граждан России.

За однократное нарушение российского законодательства или обязательств организации по контролю за условиями жизни и воспитания усыновленных детей с предоставлением соответствующих отчетов действие разрешения может быть приостановлено. Для их устранения Министерство просвещения должно дать срок от одного до шести месяцев. За грубое или систематическое нарушение обязательств и при неустранении ранее выявленных нарушений действие разрешения прекращается.

И в случае приостановки действия разрешений, и в случае их отзыва с иностранных организаций не снимаются обязательства по сопровождению ранее усыновленных детей и направлению отчетов об их жизни в приемной семье.

Фото: iStock
В России начали усыновлять пожилых людей

В положении прописаны строгие сроки проведения первых пяти проверок условий жизни и воспитании ребенка в приемной семье и направления отчетов. Так, первая инспекция должна проводиться через два месяца после вступления в силу решения суда об усыновлении, отчет предоставляется не позднее четырех месяцев. А после трех лет усыновления и до совершеннолетия ребенка такие проверки необходимо проводить через 23 месяца после составления предыдущего отчета.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Практика усыновления в России

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток