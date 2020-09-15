Мощный взрыв прогремел на газопроводе под Киевом

Мощный взрыв прогремел на газопроводе высокого давления недалеко от Киева. Поврежденной оказалась труба диаметром полтора метра, по которой голубое топливо попадает в Европу. На место происшествия прибыли аварийные бригады. В ближайших населенных пунктах отключено электроснабжение. О пострадавших агентство "Интерфакс" не сообщает.

Местные жители рассказали, что слышали гул, а потом взрыв. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны слышен очень громкий низкочастотный шум, напоминающий работу мощного дизельного генератора, но огня не видно. Жителям Васильковского района посоветовали перекрыть подачу газа в дома на время ликвидации аварии.