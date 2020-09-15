Новости

В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
В Кремле оценили успех новых партий на выборах 12:52
В Кремле объяснили отмену визита Лаврова в Германию 12:46
Директор СВР: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок" 12:46
Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры 12:36
Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса 12:27
В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты 12:26
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 12:18
Депутаты ГД стали добровольцами по испытанию российской вакцины от COVID-19 12:11
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса 12:09
Немецкая почта не будет доставлять корреспонденцию по понедельникам 12:05
YouTube запустил аналог TikTok 11:54
Опрос: Все больше граждан считают Россию великой державой 11:45
За помощь в розыске иркутских "Бонни и Клайда" пообещали полмиллиона 11:42
В Москве выявили 730 новых случаев коронавируса 11:41
Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 12:09
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса

Текст: Ирина Невинная

В рамках пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса "Sputnik V" привилось уже более 300 человек, у 14 процентов отмечены незначительные поствакцинальные проявления - слабость, мышечные боли, повышение температуры, - сообщил сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко во время посещения Телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19

В этот Центр стекается вся информация о состоянии здоровья участников пострегистрационных исследований, отметил министр, также здесь открыта горячая телефонная линия для связи с ними.

"Телемедицинский центр мы подключили для отслеживания состояния здоровья участников исследований. Здесь отслеживается четкость соблюдения протоколов в рамках исследований. Операторы - специалисты с высшим медицинским образованием, они имеют доступ к медицинским картам добровольцев. И это дает нам возможность получить доступ ко всей информации о том, как проходит поствакцинальный период. Это важно для для обеспечения безопасности участников при проведении завершающего этапа тестирования исследуемого препарата", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что привито уже более 300 участников клинических исследований, и примерно у 14 процентов отмечены незначительные побочные проявления - слабость, мышечные боли, повышение температуры. "Такие явления прогнозировались, информация о них есть в инструкции к препарату. Как правило, в течение суток или чуть дольше эти симптомы проходят", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в рамках завершающей фазы испытаний планируется привить 40 тысяч участников. Днем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что заявки на вакцинацию в рамках исследований подали более 55 тысяч человек.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году