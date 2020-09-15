Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса

В рамках пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса "Sputnik V" привилось уже более 300 человек, у 14 процентов отмечены незначительные поствакцинальные проявления - слабость, мышечные боли, повышение температуры, - сообщил сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко во время посещения Телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы.

В этот Центр стекается вся информация о состоянии здоровья участников пострегистрационных исследований, отметил министр, также здесь открыта горячая телефонная линия для связи с ними.

"Телемедицинский центр мы подключили для отслеживания состояния здоровья участников исследований. Здесь отслеживается четкость соблюдения протоколов в рамках исследований. Операторы - специалисты с высшим медицинским образованием, они имеют доступ к медицинским картам добровольцев. И это дает нам возможность получить доступ ко всей информации о том, как проходит поствакцинальный период. Это важно для для обеспечения безопасности участников при проведении завершающего этапа тестирования исследуемого препарата", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что привито уже более 300 участников клинических исследований, и примерно у 14 процентов отмечены незначительные побочные проявления - слабость, мышечные боли, повышение температуры. "Такие явления прогнозировались, информация о них есть в инструкции к препарату. Как правило, в течение суток или чуть дольше эти симптомы проходят", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в рамках завершающей фазы испытаний планируется привить 40 тысяч участников. Днем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что заявки на вакцинацию в рамках исследований подали более 55 тысяч человек.