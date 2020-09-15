На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов

Греческая полиция арестовала пятерых беженцев, которых подозревают в поджоге переполненного лагеря для мигрантов Модия, сгоревшего на прошлой неделе. Правительство Греции по горячим следам обвинило в поджоге лагеря в Мории мигрантов, которые были возмущены мерами изоляции, введенными для сдерживания вспышки коронавируса. Сами мигранты оспаривают это утверждение, обвиняя в пожаре враждебно настроенных по отношению к ним местных жителей. В Мории приютили граждан 70 стран, в основном беженцев из Афганистана.

По словам министра по делам защиты граждан Греции Михалиса Хрисохоидиса, пятеро задержанных - молодые иностранные беженцы, еще один подозреваемый находится в розыске. Около 800 из более чем 12 тысяч мигрантов, бежавших из сгоревшей Мории на прошлой неделе, переехали в новый лагерь, сообщает ВВС. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ранее объявило о том, что обустраивает временный лагерь Кара-Тепе. По словам мигрантов, в нем не хватает матрасов и душевых. Греция пообещала с помощью ЕС построить на острове постоянный центр приема мигрантов и беженцев. Министр миграции Греции Нотис Митаракис, которого цитирует греческая газета Ekathimerini, сказал, что во временном лагере смогут разместиться все жители уничтоженного огнем лагеря Мория. Однако греческое правительство было вынуждено признать, что большинство из переселенцев не хотят возвращения в лагерь на Лесбосе, а выразили намерение направиться в другие страны Европы.

В настоящее время подавляющее большинство погорельцев по-прежнему вынуждены спать в полях или вблизи уничтоженного огнем лагеря. Большинство из тех, кто сбежал из Мории, провели шесть ночей поблизости от лагеря, многие прямо на дороге в Митилен, которая заблокирована полицией, чтобы не дать им добраться до этого главного города-порта Лесбоса. В заявлении греческих властей говорится, что в большинстве случаев мигранты могут покинуть Лесбос только после того, как их заявления о предоставлении убежища будут обработаны и их поставят на учет.

Правительство Германии согласилось принять 1553 мигранта из Мории - это 408 семей, получивших статус беженцев Евросоюза. Ранее Германия также заявила, что примет до 150 несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых из Мории. Кроме Германии, ни одна другая страна ЕС не выразила желания разместить у себя сотни мигрантов.