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15.09.2020 18:31
Рубрика: Общество

Планка для учителя

Назван минимальный балл ЕГЭ для поступления в педвузы
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальную "планку" ЕГЭ для поступления в подведомственные ему федеральные педагогические вузы. Их всего 33.

"Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год", - говорится в документе. Например, для поступления в МПГУ на бакалавриат по направлению "математика" или "физика" нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 45 баллов, по математике - минимум на 39 баллов. Физику - на 40 баллов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На педагогическое образование (с двумя профилями подготовки по разным предметам) минимальные баллы такие: русский язык - 45, математика - 39, литература - 40, химия - 40, биология - 40, история - 40, иностранный язык - 45, обществознание - 45, география - 40. В РГПУ им. Герцена на бакалавриат по направлению "информационные системы и технологии" минимальные баллы такие: русский язык - 45, математика - 40, информатика - 46. Это пока еще проект, который проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 21 сентября.

Напомним, что баллы Единого госэкзамена, которые требуют от абитуриентов вузы, всегда выше баллов, необходимых для получения аттестата. Ранее министерство науки и высшего образования также опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для тех, кто будет поступать в вузы минобрнауки в 2021 году: иностранный язык - 30, история - 35, математика, физика, биология, химия - 39, русский язык, литература, география - 40, информатика - 44, обществознание - 45.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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