Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

За год, если сравнить данные июня 2019-го и июня 2020-го, зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило инфляцию почти в два раза.

Такие подсчеты провели в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ"). В некоторых отраслях рост заработков оказался значительно больше - в полтора раза, на 24,5 процента.

Серьезное влияние на ситуацию оказал период самоизоляции и ограничений в связи с коронавирусом. До этого его в основном исследовали, сравнивая данные от месяца к месяцу 2020 года. Годовой срез принес неожиданные результаты.

Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций. "А ведь именно они во время самоизоляции обеспечивали стране бесперебойный интернет, отвечали за теле- и радио- и сотовую связь", говорится в отчете.

В то же время выросли зарплаты у сотрудников тату- и пирсинг-салонов, астрологов и медиумов. В среднем на 19,3 процента - до 29,8 тысячи. Основной рост, обращают внимание исследователи, пришелся у них на посткарантинный период.

Но в рекордсмены по росту зарплат все-таки вышли специалисты по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования - они стали получать в 1,5 раза больше. Их заработная плата увеличились до 41,5 тысячи (после вычета НДФЛ). А вот здесь никаких неожиданностей. Весной 2020 года в стране массово начали переходить на удаленку. Домашним компьютерам и гаджетам понадобилось дополнительное обслуживание.

Неплохо поднялась зарплата тех, кто работал в области аренды и лизинга. В среднем она увеличилась на 24,5 процента - до 61,4 тысячи рублей. Рост зарплат в этой сфере аналитики объясняют "смещением потребительских предпочтений от собственности в сторону "шеринга". Это аренда автомобилей, оборудования, бытовых приборов и прочего (недвижимость сюда не входит).

Судя по зарплате, прибавилось работы и у разработчиков программного обеспечения (ПО). Она в среднем выросла на 18,4 процента - до 97,2 тысячи. "Спрос на услуги разработчиков ПО стал следствием тотальной цифровизации, вызванной карантином, - говорится в отчете. - Сказались переход многих организаций на удаленный режим работы, развитие электронных сервисов и перенос мероприятий из офлайна в онлайн".

Недалеко от этой группы ушел рост зарплат у представителей общественных организаций (бизнес-объединений, торговых палат, профсоюзов, партий и религиозных институтов). Он составил 18,2 процента. Правда, сама зарплата значительно меньше, чем у программистов - 48,5 тысячи.

Также в десятку профессий с наибольшим ростом зарплат вошли сотрудники почты и курьерских служб, врачи и мебельщики.

А снизилась она у работников гражданской авиации - на 25,2 процента до 86,2 тысячи и турбизнеса на 23 процента до 26,9 тысячи. В этом же списке - железнодорожники, персонал ресторанов и гостиниц. И даже - нефтяники, зарплата которых упала на 8,6 процента, "оставшись при этом в три раза выше средних по стране - 137,5 тысячи", уточняют аналитики.

Добыча нефти и природного газа по-прежнему держит лидерство среди самых высокооплачиваемых сфер деятельности. Второе место в июне 2020 года заняли топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления (105,1 тысячи).

На третьем и четвертом местах - производители табачных изделий (100,5 тысячи) и программисты (97,2 тысячи). На пятом - финансисты (87,3 тысячи). "Закрывают состоятельную десятку представители интеллектуальной элиты - исследователи и разработчики", - говорится в отчете. У них в среднем в июне вышло по 77 тысяч рублей в месяц. Меньше всех получали в июне этого года производители одежды (19,4 тысячи) и работники общепита (20,2 тысячи).

"Размер средних зарплат в разы отличается в зависимости от отрасли, - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Так сотрудники нефтегазовых компаний получают в семь раз больше, чем производители одежды. Огромное неравенство в зарплатах традиционно наблюдается на региональном уровне и в самих отраслях - разрыв в заработках руководящегося состава и среднего с низшим звеном зачастую намного превосходит аналогичные показатели в западных странах. Кроме того, во время пандемии увеличилась разница в доходах работников на удаленке и тех, кто не мог трудиться дистанционно".