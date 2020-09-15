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15.09.2020 16:33
Рубрика: Экономика

Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников

Текст: Владимир Кузьмин

В Государственную Думу, сообщается на сайте правительства, внесен законопроект, запрещающий негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников при заключении договоров об обязательном пенсионном страховании. Поправки в соответствующий федеральный закон, подготовленные Министерством труда и социальной защиты, были одобрены на заседании кабинета министров 10 сентября.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Пенсионные свидетельства станут электронными

Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. В законодательство также включат положением о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассмотрение заявления на перевод накоплений, поданного любым способом за исключением личного визита в ПФР.

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