Бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки в концовке той встречи. Во время потасовки Неймар ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком по голове и получил красную карточку. Чуть ранее арбитр Жером Брисар удалил еще четырех игроков - Леандро Паредеса и Лейвина Кюрзава из "ПСЖ", и Жордана Амави с Дарио Бенедетто у гостей.
После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. Парижский клуб поддержал своего игрока, но, по всей видимости, десятке "ПСЖ" не избежать наказания: ему грозит от четырех до семи матчей дисквалификации согласно дисциплинарному регламенту федерации футбола Франции. Как правило, соответствующий комитет собирается по средам, однако в случае с Неймаром может перенести рассмотрение на неделю, чтобы собрать все свидетельства.
Ну а пока Неймар не сдается и продолжает обвинять во всем Гонсалеса. Правда, справедливости ради, в своем последнем заявлении на эту тему бразилец ругает и себя за случившееся. Но все же главным виновным считает игрока "Марселя".
- Я получил красную, потому что хотел ударить того, кто оскорбил меня. Сделал это, поскольку понимал: ответственные лица ничего не предпримут. Они ничего не заметили и проигнорировали инцидент. В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругательства - часть игры. Отчасти я понимаю этого парня, но расизм и нетерпимость неприемлемы. Он поступил глупо. Я повел себя так же, позволив втянуть себя в это, - написал Неймар в "Инстаграме".
Разумеется, Гонсалес отвергает все обвинения в расизме. "Таким вещам нет места в нашей жизни. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде. Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражения на поле", - ответил Неймару его соперник.
Добавим, что в стартовых двух турах "ПСЖ" потерпел два поражения и не забил ни одного мяча. Если команда потеряет в такой ситуации еще и Неймара, вполне возможно, что впервые за долгое время во Франции развернется борьба за чемпионский титул.
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченко, которого во время матча любительских команд в начале августа избил бывший футболист сборной России и "Зенита" Роман Широков. "По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. По временной статье УК Широкову грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ. Предусмотрено также наказание в виде одного года исправительных работ, либо четырех месяцев ареста. В то же время адвокаты Данченко потребовали более жесткой статьи для Широкова, сообщают "РИА Новости".