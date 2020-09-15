Лидеру "ПСЖ" Неймару грозит длительная дисквалификация за поведение в матче второго тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1).

Бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки в концовке той встречи. Во время потасовки Неймар ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком по голове и получил красную карточку. Чуть ранее арбитр Жером Брисар удалил еще четырех игроков - Леандро Паредеса и Лейвина Кюрзава из "ПСЖ", и Жордана Амави с Дарио Бенедетто у гостей.

После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. Парижский клуб поддержал своего игрока, но, по всей видимости, десятке "ПСЖ" не избежать наказания: ему грозит от четырех до семи матчей дисквалификации согласно дисциплинарному регламенту федерации футбола Франции. Как правило, соответствующий комитет собирается по средам, однако в случае с Неймаром может перенести рассмотрение на неделю, чтобы собрать все свидетельства.

Ну а пока Неймар не сдается и продолжает обвинять во всем Гонсалеса. Правда, справедливости ради, в своем последнем заявлении на эту тему бразилец ругает и себя за случившееся. Но все же главным виновным считает игрока "Марселя".

- Я получил красную, потому что хотел ударить того, кто оскорбил меня. Сделал это, поскольку понимал: ответственные лица ничего не предпримут. Они ничего не заметили и проигнорировали инцидент. В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругательства - часть игры. Отчасти я понимаю этого парня, но расизм и нетерпимость неприемлемы. Он поступил глупо. Я повел себя так же, позволив втянуть себя в это, - написал Неймар в "Инстаграме".

Судья матча "ПСЖ" - "Марсель" Жером Брисар удалил пять игроков за минуту

Разумеется, Гонсалес отвергает все обвинения в расизме. "Таким вещам нет места в нашей жизни. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде. Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражения на поле", - ответил Неймару его соперник.

Добавим, что в стартовых двух турах "ПСЖ" потерпел два поражения и не забил ни одного мяча. Если команда потеряет в такой ситуации еще и Неймара, вполне возможно, что впервые за долгое время во Франции развернется борьба за чемпионский титул.

Тем временем

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченко, которого во время матча любительских команд в начале августа избил бывший футболист сборной России и "Зенита" Роман Широков. "По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. По временной статье УК Широкову грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ. Предусмотрено также наказание в виде одного года исправительных работ, либо четырех месяцев ареста. В то же время адвокаты Данченко потребовали более жесткой статьи для Широкова, сообщают "РИА Новости".