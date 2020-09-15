Некоммерческим организациям упростили доступ к господдержке

С 15 сентября вступает в силу закон, позволяющий включать социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества, что дает им возможность в приоритетном порядке получать дополнительные меры поддержки, в числе которых - особый доступ к бюджетным средствам. Таким организациям, например, могут предоставляться на более длительный срок государственные субсидии. Фактически государство приглашает их к равноправному участию в оказании общественно значимых услуг наравне с государственными учреждениями.

Попасть в реестр смогут только те социально-ориентированные НКО, которые успешно реализовали приоритетные проекты по развитию гражданского общества с использованием грантов президента РФ. Их перечень достаточно широк: он включает социальное обслуживание граждан, оказание социальной помощи, содействия в трудоустройстве инвалидам, гражданам пожилого возраста, людям в трудной жизненной ситуации, профилактику детской безнадзорности, социального сиротства, семейное устройство детей-сирот, организацию отдыха и оздоровления детей, профилактику социально-значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании и многое другое. Организация также не должна относиться к иностранным агентам и у нее не должно быть задолженностей по налогам и сборам, иным, предусмотренным российским законодательством обязательным платежам.

В законе говорится, что срок включения в реестр исполнителей общественно полезных услуг - два года, после чего некоммерческая организация вновь может получить этот статус также в упрощенном порядке.