Немцы озабочены политикой Трампа больше, чем угрозой COVID-19

В опросе приняли участие 2400 респондентов, 53% среди которых посчитали, что политика администрации Дональда Трампа угрожает миру. Профессор политологии Гейдельбергского университета Манфред Шмидт прокомментировал, что внешняя политика администрации Трампа продолжает усложнять и без того непростую международную обстановку. США спровоцировали торговую войну с Китаем и угрожали санкциями своим союзникам, в частности Германии, за проводимую теми политику в сфере торговли, национальной безопасности и т.д.

Результаты опроса также показывают, что 51% респондентов опасаются роста цен на продукты питания - эта озабоченность находится на втором месте "рейтинга страха"．49% опрошенных обеспокоены тем, что долговой кризис ЕС приведет к повышению налогов в стране (третье место).

К большому удивлению организаторов опроса, немцев не так сильно беспокоит коронавирусная инфекция и ее последствия. 48% респондентов опасаются дальнейшего ухудшения мировой экономики из-за негативного воздействия пандемии (четвертое место). Лишь 32% респондентов опасаются лично заразиться серьезными заболеваниями, такими как COVID-19 (17-ое место рейтинга).

В опросе также отмечается, что для немцев 2020 год в целом является наименее тревожным с момента проведения первого опроса в 1992 году. "Индекс тревоги" в текущем году составил лишь 37%, в то время как наивысший показатель был в 2016 году - 52%. Тогда немецких граждан больше всего пугал терроризм, политический экстремизм и кризис беженцев.